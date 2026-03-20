Cruz Azul vuelve a la Liga MX entre rotaciones, presión en la cima y dudas en la portería

El desgaste acumulado tras su participación a media semana en la Concacaf Champions Cup obligaría a Nicolás Larcamón a mover piezas

Larcamón durante el juego ante Pumas | Imago7

Tras una semana de doble exigencia, Cruz Azul regresa a la actividad doméstica con más preguntas que certezas. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón enfrentará a Mazatlán FC en un duelo que, en apariencia rutinario, llega cargado de implicaciones en la lucha por el liderato del Clausura 2026.

El desgaste acumulado tras su participación a media semana en la Concacaf Champions Cup obligaría al técnico argentino a mover piezas. La rotación no es una opción, sino una necesidad, y dentro de esos ajustes, la portería emerge como el foco más llamativo.

El colombiano Kevin Mier, quien recientemente apareció en la banca en el empate ante Pumas UNAM, podría recibir la titularidad en un intento por administrar cargas y ofrecer variantes en una posición clave. La decisión no sería menor: el arco celeste ha sido uno de los pilares del equipo en el torneo.

La presión en la tabla también condiciona el encuentro. Cruz Azul perdió el liderato tras igualar con Pumas, abriendo la puerta para que Guadalajara, con un partido pendiente, tomara la cima. Ahora, el margen de error se ha reducido: los cementeros están obligados a ganar y esperar un tropiezo del conjunto tapatío para recuperar el primer lugar.

No todo son decisiones tácticas. La baja de Carlos Rodolfo Rotondi —quien quedó fuera por una lesión sufrida precisamente ante Universidad Nacional— resta profundidad a un plantel que ha sostenido un ritmo competitivo en múltiples frentes.

En ese contexto, el once probable perfila a Mier en la portería; una línea defensiva compuesta por Jorge Rodarte, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Omar Campos. En el medio campo, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y la duda entre Andrés Montaño o Jeremy Márquez. Al frente, la dupla ofensiva estaría conformada por José Paradela y Nicolás Ibáñez.

Más que un simple partido de temporada regular, el enfrentamiento ante Mazatlán se presenta como una prueba de equilibrio: entre la rotación y la competitividad, entre el desgaste y la ambición, entre sostener el paso o ceder terreno en una liga donde la cima, como ha quedado claro, nunca es permanente.

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