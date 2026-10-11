Longines Global Champions Tour, en vivo: El Grand Prix de Roma

Roma recibe una de las pruebas principales del Longines Global Champions Tour 2026 con la disputa del Grand Prix

Grand Prix de Roma en vivo por Claro Sports

Roma recibe una de las pruebas principales del Longines Global Champions Tour 2026 con la disputa del Grand Prix, una competencia que reúne a algunos de los jinetes y caballos más destacados del salto ecuestre internacional. La fecha italiana representa una nueva oportunidad para sumar puntos en el campeonato y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

La exigencia será máxima en cada recorrido, donde la precisión, la velocidad y la coordinación entre jinete y caballo serán determinantes. Cada obstáculo pondrá a prueba a los participantes, mientras que los desempates podrían definir al ganador de una jornada en la que el margen de error será mínimo.

El Grand Prix de Roma concentra la atención del circuito internacional con una nueva batalla por la victoria en el Longines Global Champions Tour. La actividad ecuestre llega a uno de sus momentos principales, con toda la acción por Claro Sports Premium.