Antigua GFC vs Cobán Imperial en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Cobán Imperial por la jornada 13 del Torneo Apertura de Guatemala.

Antigua GFC vs Cobán Imperial, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Antigua GFC vs Cobán Imperial! Ambos equipos se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputa en el Estadio Pensativo, donde los locales buscarán acercarse al liderato, mientras que los visitantes intentarán sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación.

Antigua GFC llega al compromiso ubicado en la tercera posición de la tabla con 22 puntos, a tres unidades del líder Guastatoya. El conjunto colonial viene de empatar 1-1 frente a Municipal en el partido pendiente de la jornada 10. Ahora buscará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria que le permita alcanzar los 25 puntos y mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Cobán Imperial, por su parte, ocupa el undécimo lugar con 13 unidades y necesita mejorar sus resultados para acercarse a los puestos de clasificación. El conjunto cobanero buscará sumar como visitante frente a un rival al que ya enfrentó durante la segunda jornada del Apertura 2026, cuando cayó por 2-0. Una victoria en el Estadio Pensativo le permitiría reducir la distancia con los equipos que luchan por ingresar a la fase final del torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua GFC vs Cobán Imperial hoy domingo 11 de octubre de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Cobán Imperial será el domingo 11de octubre a las 19:10 horas en el Estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Antigua GFC vs Cobán Imperial para la jornada 13, al momento

Antigua GFC y Cobán Imperial no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Antigua GFC : Jorge Moreno, Michael Zamora, Juan Carbonell, Jorge Gonzalez, Walter Paz, Selvin Sagastume, Santiago Garzaro, Allan García, Kevin López, Diego Fernández, José Franco. DT : Mauricio Tapia.

: Jorge Moreno, Michael Zamora, Juan Carbonell, Jorge Gonzalez, Walter Paz, Selvin Sagastume, Santiago Garzaro, Allan García, Kevin López, Diego Fernández, José Franco. : Mauricio Tapia. Cobán Imperial: Tomás Casas, Darwin Torres, Thales Moreira, Luis De León, Ángel Cabrera, Yeltsin Álvarez, Byron Leal, Julio Sandoval, Juan Carlos Winter, Janderson Pereira, Lester Ical. DT: Ramiro Cepeda.

MÁS INFORMACIÓN: Municipal no puede con Antigua y pierde la chance de ser líder del Apertura

Antecedentes del Antigua GFC vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Antigua GFC y Cobán Imperial:

19 de agosto de 2026 | Cobán Imperial 0-2 Antigua GFC | Torneo Apertura

8 de marzo de 2026 | Antigua GFC 2-2 Cobán Imperial | Torneo Clausura

21 de enero de 2026 | Cobán Imperial 5-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

5 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 0-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

31 de agosto de 2025 | Cobán Imperial 2-2 Antigua GFC | Torneo Apertura

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