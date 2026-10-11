Benfica vs Vitoria Guimaraes en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 8

Benfica recibe al Vitoria Guimaraes en la jornada 8 de la Liga de Portugal 2026; no te pierdas todos los detalles de este encuentro a través de Claro Sports

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El Benfica recibe al Vitoria Guimaraes este domingo 11 de octubre en el Estádio da Luz, en un partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga de Portugal 2026-27. El conjunto de Lisboa necesita sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación, mientras que los visitantes intentarán alejarse de la zona baja de la tabla.

Las Águilas llegan al encuentro con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una derrota en sus primeros siete compromisos. El equipo que dirige Marco Silva registra 22 goles a favor y siete en contra, cifras que lo mantienen entre los clubes con mayor producción ofensiva del campeonato. Sin embargo, la derrota por 3-1 ante el Porto en su presentación anterior frenó su inicio sin derrotas.

Uno de los jugadores a seguir será Vangelis Pavlidis, quien suma ocho anotaciones en la temporada y se ha convertido en una de las principales opciones del Benfica para buscar el arco rival. El delantero griego intentará ampliar su registro frente a un adversario que ha tenido dificultades para conseguir resultados durante las primeras jornadas.

Por su parte, el Vitoria Guimaraes ocupa la posición 14 con cinco unidades, después de una victoria, dos empates y cuatro derrotas. El conjunto visitante apenas registra cinco goles a favor en siete partidos, por lo que necesita mejorar su producción ofensiva para intentar conseguir puntos en Lisboa y evitar que aumente su distancia respecto a los equipos que lo superan en la clasificación.

Horario y dónde ver Benfica vs Vitoria Guimaraes hoy 11 de octubre en la jornada 8 de la Liga de Portugal

El partido entre Benfica y Vitoria Guimaraes se disputará este domingo 11 de octubre de 2026 a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estádio da Luz de Lisboa. El encuentro forma parte de la octava fecha del campeonato portugués y representa una oportunidad para que los locales recorten distancias respecto al Porto y Sporting.

La transmisión en vivo estará disponible a través de Claro Sports y Claro Sports Premium en YouTube, con cobertura para México y distintos países de Centroamérica. La programación de Claro Sports contempla el inicio de su cobertura a las 10:50 horas, diez minutos antes del arranque del encuentro.

Los aficionados podrán seguir las acciones del compromiso, las oportunidades de gol y el resultado del enfrentamiento a través de las plataformas de Claro Sports. Benfica buscará aprovechar su condición de local, mientras que Vitoria Guimaraes intentará sumar puntos para mejorar su posición en la Liga de Portugal.

Últimos resultados del Benfica vs Vitoria Guimaraes en la Liga de Portugal

Los antecedentes recientes favorecen al Benfica, que registra cinco victorias y un empate en sus últimos seis enfrentamientos de liga ante el Vitoria Guimaraes. Durante ese periodo, las Águilas marcaron 16 goles y recibieron únicamente dos, además de mantener su portería sin anotaciones en cinco ocasiones. Estos son los últimos seis resultados entre ambos clubes:

Fecha Partido Resultado 21/03/2026 Benfica vs Vitoria Guimaraes 3-0 01/11/2025 Vitoria Guimaraes vs Benfica 0-3 19/04/2025 Vitoria Guimaraes vs Benfica 0-3 07/12/2024 Benfica vs Vitoria Guimaraes 1-0 11/02/2024 Vitoria Guimaraes vs Benfica 2-2 02/09/2023 Benfica vs Vitoria Guimaraes 4-0

La última visita del Vitoria Guimaraes al Estádio da Luz terminó con una victoria del Benfica por 3-0, el 21 de marzo de 2026. El equipo lisboeta también se impuso por el mismo marcador en sus dos enfrentamientos anteriores como visitante, una racha que buscará extender este domingo.

El conjunto de Guimaraes no consigue derrotar al Benfica en los seis antecedentes mencionados, por lo que necesitará romper una serie de resultados que favorece a las Águilas. Para los locales, una victoria les permitiría llegar a 19 puntos y continuar su persecución de los equipos que ocupan los primeros puestos del campeonato.