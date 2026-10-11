Benfica derrota al Vitoria Guimaraes y es sublíder de la Liga de Portugal

Los goles de Samuel Dahl y Heorhiy Sudakov le dieron a las Águilas su sexta victoria del torneo para llegar a 19 puntos

El Benfica consiguió una victoria de 2-0 sobre el Vitoria Guimaraes este domingo 11 de octubre, en el Estádio da Luz, durante la jornada 8 de la Liga de Portugal 2026-27. Los goles de Samuel Dahl y Heorhiy Sudakov le permitieron a las Águilas sumar tres puntos y colocarse en el segundo lugar de la clasificación, con 19 unidades, producto de seis victorias, un empate y una derrota.

El conjunto de Lisboa tomó el control de las acciones desde los primeros minutos y generó oportunidades para abrir el marcador. Al minuto 4, Andreas Schjelderup exigió al portero Oliwier Zych con un disparo dentro del área, mientras que Rafa estuvo cerca de marcar en la misma jugada, pero su remate se estrelló en el travesaño. Benfica mantuvo la presión y encontró espacios a través de Gianluca Prestianni, quien participó en varias acciones ofensivas durante la primera mitad.

La insistencia del equipo local tuvo recompensa al minuto 24, cuando Samuel Dahl abrió el marcador con un disparo de pierna izquierda desde el centro del área, después de recibir una asistencia de Vangelis Pavlidis. El futbolista sueco colocó el balón por el costado derecho de la portería y puso el 1-0 para las Águilas. El Vitoria Guimaraes intentó responder al minuto 31, pero Arnel Jakupovic desperdició una oportunidad con un remate de cabeza que pasó cerca del poste derecho.

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Claudio Echeverri participa en el segundo gol del Benfica ante Vitoria Guimaraes

El Benfica mantuvo su ventaja durante el inicio del segundo tiempo, aunque el Vitoria Guimaraes buscó generar peligro mediante jugadas a balón parado. Al minuto 54, Thiago Balieiro remató de cabeza tras un tiro de esquina, pero su intento salió desviado. Tres minutos después, Jakupovic también tuvo una oportunidad por la vía aérea, aunque no consiguió dirigir el balón hacia la portería.

Los movimientos desde el banquillo tuvieron efecto en el desarrollo del encuentro. Claudio Echeverri ingresó al minuto 61 en sustitución de Andreas Schjelderup, mientras que Fredrik Aursnes reemplazó a Leandro Barreiro. Apenas dos minutos después, Echeverri estuvo cerca de marcar con un disparo desde el interior del área, pero el portero Oliwier Zych evitó la anotación.

Al minuto 75 llegó el segundo gol del Benfica, obra de Heorhiy Sudakov, quien había ingresado al terreno de juego dos minutos antes en sustitución de Alexander Bah. El mediocampista ucraniano aprovechó una asistencia de Claudio Echeverri y definió con la pierna derecha desde el centro del área para establecer el 2-0. La participación del argentino resultó determinante para ampliar la diferencia en el marcador.

En los últimos minutos, Vangelis Pavlidis tuvo una oportunidad para marcar el tercero, pero su remate de cabeza al minuto 78 salió desviado. El delantero griego abandonó el terreno de juego al 82 para permitir el ingreso de Jhon Durán, quien también buscó su anotación con un disparo desde fuera del área al minuto 88, aunque el balón terminó por encima de la portería.

Benfica alcanza 19 puntos y Vitoria Guimaraes se acerca a la zona de descenso

Con el triunfo, Benfica llegó a 19 puntos y se colocó en el subliderato de la Liga de Portugal, después de ocho jornadas disputadas. Las Águilas registran seis victorias, un empate y una derrota, números que las mantienen en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

Por su parte, Vitoria Guimaraes se quedó con cinco unidades y ocupa la posición 15 de la clasificación, cerca de los puestos de descenso. El equipo visitante acumula una victoria, dos empates y cinco derrotas, por lo que necesitará sumar puntos en sus próximos compromisos para mejorar su situación en la tabla.

Benfica cerró el encuentro sin recibir goles y consiguió su sexta victoria de la temporada, con Samuel Dahl y Heorhiy Sudakov como protagonistas del marcador. El resultado permite al conjunto de Lisboa continuar su persecución de los primeros lugares, mientras que Vitoria Guimaraes deberá buscar una reacción después de su quinta derrota del campeonato.