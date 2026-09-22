Hormiga González en vivo: transmisión del Olympiacos vs Panathinaikos en la Superliga de Grecia; goles y resultado de la jornada 6

El delantero mexicano vuelve a la actividad con el Olympiacos tras la Fecha FIFA en el Derbi de los Enemigos Eternos

Olympiacos vs Panathinaikos, en vivo el partido de Hormiga González | Claro Sports

El Olympiacos de Armando ‘La Hormiga’ González vuelve a la acción en la Superliga de Grecia 2026 con uno de los partidos más esperados del calendario. El conjunto de El Pireo recibirá al Panathinaikos en la jornada 6, en una nueva edición del clásico conocido como el Derbi de los Enemigos Eternos.

La actividad del fútbol griego se reanuda después del parón por la Fecha FIFA y el Olympiacos buscará mantener su paso en la parte alta de la clasificación. El equipo dirigido por Imanol Alguacil llega después de vencer de forma agónica al Levadiakos, mientras que el Panathinaikos de Jacob Neestrup también llega tras imponerse por la mínima al Kalamata.

Horario y dónde ver Olympiacos vs Panathinaikos este 11 de octubre en la jornada 6 de la Liga de Grecia

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El partido entre Olympiacos y Panathinaikos se disputará este domingo 11 de octubre de 2026 a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Georgios Karaiskákis de El Pireo.

El encuentro podrá seguirse en vivo y en exclusiva por la multiplataforma de Claro Sports Premium, con todos los detalles del partido, seguimiento a Armando ‘La Hormiga’ González, goles y resultado de la jornada 6 de la Superliga de Grecia.

Últimos resultados del Olympiacos vs Panathinaikos en la Liga de Grecia

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos han mostrado ventaja para los de El Pireo. El Olympiacos presume una sola derrota en los últimos nueve duelos directos. El historial reciente registra como único triunfo del Panathinaikos el 0-1 en la temporada 2025-26. Ambos clubes volverán a enfrentarse en una nueva edición de la rivalidad más importante del fútbol griego.

Olympiacos 1-0 Panathinaikos | Playoffs | Superliga de Grecia 2025-26

Panathinaikos 0-2 Olympiacos | Playoffs | Superliga de Grecia 2025-26

Olympiacos 0-1 Panathinaikos | Superliga de Grecia 2025-26

Panathinaikos 1-1 Olympiacos | Superliga de Grecia 2025-26

Panathinaikos 0-1 Olympiacos | Playoffs | Superliga de Grecia 2024-25

Olympiacos 4-2 Panathiniakos | Playoffs | Superliga de Grecia 2024-25

Olympiacos 1-0 Panathinaikos | Cuartos de final vuelta | Copa de Grecia 2024-25

Olympiacos 1-1 Panathinaikos | Superliga de Grecia 2024-25

Panathinaikos 1-1 Olympiacos | Cuartos de final ida | Copa de Grecia 2024-25

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