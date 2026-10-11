Escorpiones vs Saprissa en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Escorpiones y Saprissa por la jornada 10 del Torneo Apertura de Costa Rica.

Escorpiones vs Saprissa, minuto a minuto, Liga de Costa Rica | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Escorpiones vs Deportivo Saprissa! Ambos equipos se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. Los locales buscarán terminar con su racha de derrotas, mientras que los visitantes intentarán mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Escorpiones llega al compromiso ubicado en la décima posición de la tabla con 4 puntos en nueve partidos disputados, producto de una victoria, un empate y siete derrotas. El conjunto local acumula cinco encuentros consecutivos sin ganar y viene de caer 1-0 frente a Puntarenas FC, con un gol de Kevin Cabezas. Ahora intentará recuperarse ante su afición y conseguir un resultado que le permita reducir la distancia con los equipos que lo preceden en el campeonato.

Deportivo Saprissa, por su parte, ocupa el primer puesto con 21 unidades en nueve encuentros, después de conseguir siete victorias y dos derrotas. Los Morados llegan tras superar 2-0 a Herediano en su última presentación, con goles de Orlando Sinclair y Mariano Torres. El conjunto visitante buscará extender su buen momento y sumar tres puntos para consolidarse como líder del Apertura 2026. Además, intentará repetir la victoria por 2-1 que consiguió frente a Escorpiones durante la primera vuelta del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Escorpiones vs Saprissa hoy domingo 11 de octubre de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Cobán Imperial será el domingo 11de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Rafael Bolaños y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Escorpiones vs Saprissa para la jornada 10, al momento

Escorpiones y Saprissa no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. Se estima que Andrés Arias y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Escorpiones : Johnny Álvarez, Leandro Mena, Preston Kilwien, José Tello, Anderson Fernández, Christian Muñoz Salazar, Greivin Fonseca, Abner Hidalgo, Ian Fernández, Josué Serrano, Johan Venegas. DT : Andrés Arias.

: Johnny Álvarez, Leandro Mena, Preston Kilwien, José Tello, Anderson Fernández, Christian Muñoz Salazar, Greivin Fonseca, Abner Hidalgo, Ian Fernández, Josué Serrano, Johan Venegas. : Andrés Arias. Saprissa: Abraham Madriz, Samir Taylor, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Sebastián Acuña, Mariano Torres, Gerson Torres, Luis Paradela, Orlando Sinclair, Newton Williams. DT: Hernán Medford

MÁS INFORMACIÓN: Municipal no puede con Antigua y pierde la chance de ser líder del Apertura

Antecedentes del Escorpiones vs Saprissa y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Escorpiones y Saprissa:

30 de agosto de 2026 | Saprissa 2-1 Escorpiones | Torneo Apertura

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