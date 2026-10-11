Jugando Claro en vivo | Sábado 10 de octubre

Publicado por Redacción Claro Sports

El mejor análisis del fútbol mexicano e internacional en Claro Sports

La actualidad del fútbol mexicano e internacional marca la agenda de este día, con temas que van desde el presente de los equipos de la Liga MX y la Selección Mexicana, hasta lo que ocurre en las principales ligas europeas, la Champions League y el mercado de fichajes.

En Jugando Claro, el debate se centra en las noticias, los resultados y las polémicas que generan conversación dentro y fuera de la cancha. Un espacio para revisar lo que sucede con los protagonistas del fútbol, analizar sus decisiones y poner sobre la mesa las distintas perspectivas de cada historia.

La información, el contexto y las opiniones se encuentran en una nueva emisión de Jugando Claro, el espacio de Claro Sports para cerrar el día con todo lo que mueve al mundo del fútbol.

Te recomendamos:

Marítimo vs Porto: retransmisión de la jornada 8 de la Liga de Portugal 2026

En vivo

Marítimo vs Porto: retransmisión de la jornada 8 de la Liga de Portugal 2026

Auténticos Tigres vs Borregos Puebla en vivo: transmisión de la Semana 6 de la ONEFA 2026, hoy 10 de octubre

En vivo

Auténticos Tigres vs Borregos Puebla en vivo: transmisión de la Semana 6 de la ONEFA 2026, hoy 10 de octubre

Jugando Claro, en vivo | Viernes 9 de octubre

En vivo

Jugando Claro, en vivo | Viernes 9 de octubre

En vivoVideo