Municipal vs Marquense en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Municipal y Marquense por la jornada 13 del Torneo Apertura de Guatemala.

Municipal vs Marquense, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Municipal vs Marquense! Ambos equipos se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputa en el Estadio El Trébol, donde los locales buscarán una victoria que les permita alcanzar el primer puesto de la clasificación, mientras que los visitantes intentarán acercarse a los principales protagonistas del campeonato.

Municipal llega al compromiso ubicado en la segunda posición de la tabla con 24 puntos, apenas una unidad por debajo del líder Guastatoya. Los Rojos vienen de empatar 1-1 frente a Antigua GFC en el encuentro pendiente de la jornada 10. El equipo dirigido por Acevedo intentará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos que le permitirían superar a Guastatoya y alcanzar el liderato del Torneo Apertura 2026.

Marquense, por su parte, ocupa el cuarto puesto con 19 unidades y llega después de conseguir una victoria frente a Antigua GFC en la jornada anterior. Los Leones lograron remontar el marcador durante los últimos minutos de ese encuentro y buscarán mantener su recuperación ante uno de los equipos que pelea por el primer lugar. Una victoria como visitantes les permitiría alcanzar los 22 puntos y acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs Marquense hoy domingo 11 de octubre de 2026?

El encuentro entre San Pedro y Comunicaciones será el domingo 11 de octubre es a las 17:00 horas en el estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Municipal vs Marquense para la jornada 13, al momento

Municipal : Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Nicolás Samayoa, Aubrey David, César Calderón, Pedro Altán, Yunior Pérez, Cristian Hernández, César Archila, Alejandro Cabeza, Erik López. DT : Mario Acevedo

: Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Nicolás Samayoa, Aubrey David, César Calderón, Pedro Altán, Yunior Pérez, Cristian Hernández, César Archila, Alejandro Cabeza, Erik López. : Mario Acevedo Marquense: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Elías Vásquez, Keyner Agustín, Oscar Linton; Yordin Hernández, Carlos Santos, Elio Velásquez, Denilson Ochaeta; David Chuc y Erick Sánchez. DT: Manuel Naya.

MÁS INFORMACIÓN: Municipal no puede con Antigua y pierde la chance de ser líder del Apertura

Antecedentes del Municipal vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala

18 de abril de 2026 | Marquense 1-3 Municipal | Torneo Clausura

28 de febrero de 2026 | Municipal 1-0 Marquense | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Marquense 0-2 Municipal | Torneo Apertura

20 de septiembre de 2025 | Municipal 3-0 Marquense | Torneo Apertura

11 de mayo de 2025 | Municipal 1-0 Marquense | Torneo Clausura.

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