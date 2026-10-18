NASCAR México Series 2026, en vivo: Yucatán | Fecha 11

La NASCAR México Series llega al Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi para disputar su penúltima carrera de la temporada

La NASCAR continúa con la emoción de su temporada 2026 con la disputa de la fecha 11, una nueva oportunidad para que los pilotos demuestren su velocidad, habilidad y estrategia en la lucha por los primeros lugares de la clasificación.

Con duelos intensos, adelantamientos al límite y una competencia que exige máxima concentración en cada vuelta, los protagonistas buscarán un resultado clave para sus aspiraciones en el campeonato. ¡Disfruta toda la adrenalina de NASCAR a través de la multiplataforma de Claro Sports!

Sigue en vivo la velocidad, los rebases y las maniobras más espectaculares de la carrera, y descubre quién se llevará los reflectores en esta undécima fecha de la temporada. No te pierdas ningún detalle de la acción del automovilismo y vive cada momento de la competencia con Claro Sports, donde la pasión por la velocidad nunca se detiene.