Sin margen de error: Barcelona prepara una defensa de emergencia para resistir al PSG y Real Madrid

El conjunto culé anunció las bajas por lesión de Jules Koundé y Eric García lo que merma su planteamiento ante dos gigantes

Barcelona, con la misión de soportar al PSG y Real Madrid. | Claro Sports.

Las lesiones de Jules Koundé y Eric García llegan en el momento menos oportuno para el Barcelona. Hansi Flick tendrá que reorganizar su defensa para afrontar dos de los compromisos más importantes del calendario: la visita al Paris Saint-Germain, en la tercera jornada de la Champions League y el Clásico frente al Real Madrid, correspondiente a la décima fecha de LaLiga. Dos enfrentamientos separados por apenas cinco días que pondrán a prueba la profundidad de la plantilla azulgrana.

El Barcelona confirmó este domingo 18 de octubre que Eric García estará fuera de actividad entre tres y cuatro semanas debido a una lesión muscular en el muslo derecho, concretamente en el recto anterior. El español, que puede desempeñarse como defensa central, lateral derecho e incluso mediocentro, representa una baja considerable por su capacidad para cubrir distintas posiciones. El futbolista se lesionó durante el triunfo por 5-2 frente al Betis y se perderá los enfrentamientos contra PSG y Real Madrid.

Jules Koundé, por su parte, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y está descartado para el partido del martes 20 de octubre contra el PSG, aunque todavía conserva posibilidades de recuperarse para el Clásico del domingo 25. El francés es habitualmente lateral derecho, pero también puede jugar como defensa central. Su ausencia, sumada a la de Eric García, obliga a Flick a modificar tanto los costados como las posibles combinaciones en el centro de la defensa.

La situación se complica porque Andreas Christensen continúa de baja por una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, sufrida el 19 de septiembre ante el Sevilla. Aunque Alejandro Balde se encuentra disponible, ha perdido protagonismo en las últimas alineaciones de Flick, que ha dado continuidad a otras alternativas en el lateral izquierdo. Sin embargo, la acumulación de lesiones podría abrirle nuevamente las puertas de la titularidad, especialmente si el entrenador necesita experiencia y velocidad para afrontar dos encuentros de máxima exigencia.

La defensa que podría utilizar Hansi Flick contra PSG y Real Madrid

Una línea defensiva para detener a dos gigantes. | Claro Sports.

Joao Cancelo apunta a ocupar el lateral derecho ante la ausencia de Koundé y Eric García. El portugués de 32 años ofrece una alternativa de experiencia internacional y capacidad ofensiva, aunque su participación en la temporada 2026-27 ha sido limitada: acumula ocho partidos, 386 minutos, dos goles y una asistencia entre LaLiga y Champions League. Su facilidad para incorporarse al ataque, crear superioridades en el mediocampo y progresar con el balón podría convertirse en una herramienta importante frente al PSG, aunque también exigirá mayor atención a los espacios que deje detrás de él.

En el centro de la zaga, Pau Cubarsí se perfila como el futbolista encargado de organizar la salida del balón y sostener la línea defensiva. Con apenas 19 años, el canterano acumula seis partidos de Liga, 512 minutos y dos asistencias durante la presente campaña, ambas conseguidas frente al Betis el pasado 17 de octubre. Su precisión en los pases, lectura táctica y capacidad para superar la presión rival lo convierten en una pieza fundamental para Flick, especialmente contra dos adversarios que pueden castigar cualquier pérdida en campo propio.

Gerard Martín sería el acompañante natural de Cubarsí en la defensa central, una posición en la que se consolidó durante la temporada 2025-26 después de comenzar su carrera como lateral izquierdo. El futbolista de 24 años ofrece un perfil zurdo, mayor presencia física y un enfoque defensivo que complementa las características de su compañero. Suma 571 minutos en ocho encuentros de Liga durante este curso, aunque también terminó con molestias el partido ante el Betis. Las primeras informaciones apuntan a que podría estar disponible frente al PSG tras sufrir un golpe, por lo que su evolución física será determinante.

La última posición de la línea defensiva podría corresponder a Xavi Espart, una de las revelaciones del Barcelona durante el inicio de la temporada 2026-27. El canterano de 19 años acumula siete partidos de LaLiga, 620 minutos, un gol y dos asistencias. Aunque es diestro y puede desempeñarse en ambos laterales y en el mediocampo, Flick lo ha utilizado principalmente por la izquierda. Su capacidad para participar en la construcción del juego y desplazarse hacia zonas interiores puede ofrecer soluciones distintas a las de Balde, aunque su limitada experiencia internacional representa una incógnita frente a rivales de esta categoría.

El principal desafío para Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín y Espart será mantener el equilibrio de una defensa que podría repetirse ante PSG y Real Madrid. Cancelo y Espart tienen condiciones para incorporarse al ataque, mientras que Cubarsí y Martín ofrecen una pareja complementaria por sus perfiles derecho y zurdo. Sin embargo, las transiciones defensivas, la protección de los espacios entre laterales y centrales, así como la coordinación de la línea adelantada que utiliza Flick serán aspectos determinantes para sostener al equipo. La posible recuperación de Koundé para el Clásico también podría modificar esta estructura.

El mediocampo y la delantera: las alternativas de Flick para los dos partidos

A diferencia de la defensa, el Barcelona cuenta con mayores alternativas en el mediocampo, donde Rodri y Pedri aparecen como los elementos principales del esquema. El técnico alemán dispone de Fermín López, Dani Olmo y Gavi para completar la tercera posición, dependiendo de las necesidades de cada encuentro. Marc Bernal aparece como el relevo natural de Rodri en la contención, mientras que Fermín y Olmo pueden asumir responsabilidades creativas para administrar los minutos de Pedri. Esta profundidad permitiría realizar ajustes entre Champions League y LaLiga sin modificar radicalmente el funcionamiento del equipo.

En el ataque, Anthony Gordon, Raphinha y Lamine Yamal conforman una de las principales combinaciones ofensivas de Flick, aunque el regreso del brasileño después de una lesión obliga a administrar sus esfuerzos. Raphinha volvió a estar disponible para el encuentro contra el Betis, pero disputar dos compromisos de máxima intensidad en cinco días representa un riesgo que el cuerpo técnico deberá valorar. Karim Adeyemi y Gabriel Jesús aparecen como alternativas para modificar la velocidad, profundidad y presencia dentro del área, especialmente si el entrenador decide reservar a alguno de sus titulares.

Posibles alineaciones del Barcelona contra PSG y Real Madrid

Ante el PSG, Flick podría apostar por una alineación que combine experiencia y rotaciones, con Marc Bernal como mediocentro para administrar la carga física de Rodri y Dani Olmo como enlace ofensivo. Gabriel Jesús sería una alternativa para ocupar el centro del ataque, acompañado por Anthony Gordon y Lamine Yamal. Esta formación permitiría reservar a Raphinha para el Clásico, sin renunciar a una propuesta de posesión y presión adelantada.

Para recibir al Real Madrid, la principal modificación estaría en el mediocampo y la delantera, con el regreso de Rodri a la titularidad, Fermín como interior y Raphinha nuevamente en el ataque. Karim Adeyemi ofrecería una alternativa de velocidad en el costado contrario al brasileño, mientras que Lamine Yamal se mantendría como una de las principales referencias ofensivas. No obstante, las alineaciones dependerán de la recuperación de los lesionados y de las decisiones que tome Flick después del partido de Champions.