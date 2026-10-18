Etapa 2 Clásico RCN 2026 en vivo: resultados y posiciones de la carrera hoy 18 de octubre

Conoce el recorrido, horario y detalles de la segunda etapa del Clásico RCN 2026, una jornada de media montaña que conectará a Cundinamarca con Tolima.

Directo etapa 2 del Clásico RCN | Claro Sports.

Tras el inicio del Clásico RCN 2026, con la etapa entre Mosquera y Zipaquirá, los ciclistas se preparan para afrontar la segunda jornada de la competencia. La fracción partirá desde Funza, en Cundinamarca, y finalizará en Honda, Tolima, en un recorrido de media montaña que pondrá a prueba a los corredores.

Poco a poco va saliendo el sol en el recorrido de hoy. Muy buena afluencia de público en el domingo 18 de octubre. Estamos muy cerca del primer embalaje de la segunda jornada del Clásico RCN 2026. Ya pasan hacía el Municipio de Bojacá. Se registran ligeras lloviznas en el inicio de la etapa 2 del Clásico RCN. Desde el Parque Principal de Funza hasta Facatativá habrá esa condición climática. Terreno completamente llano antes de entrar a la subida para el Alto del Trigo. ¡Arranca la Etapa 2 del Clásico RCN! Desde el municipio de Funza se dio inicio a la segunda jornada de una de las carreras más importantes del ciclismo en Colombia. Serán casi 132 kilómetros de pura emoción y un par de puertos de montaña que prometen ser más que apasionantes. Llegan los equipos para el desarrollo de la etapa Ya está en su posición el Team Medellín para dar inicio a la etapa del domingo 18 de octubre. Wilmar Paredes es quien se lleva todos los reflectores tras su victoria en la primera etapa con un trabajo colectivo bastante importante. “Muchas gracias por el apoyo ayer y agradecido con el equipo. Masomenos conozco la llegada de hoy, será pasar el Alto del Trigo y ver que puede pasar” afirmó el corredor paisa de 30 años. Así iniciará la Etapa 2 del CLásico RCN Con una ventaja de cuatro segundos para el líder de la clasificación general, Wilmar Paredes, dará inicio esta segunda fracción del campeonato. Las acciones se pondrán en marcha desde las nueve de la mañana, horario colombiano. ¡Bienvenidos a la Etapa 2 del Clásico RCN 2026! Se da inicio a la segunda jornada de una de las carreras más importantes del ciclismo colombiano, el Clásico RCN. Esta segunda etapa tendrá un recorrido de casi 132 kilómetros comenzando en Funza y terminando en Honda. Sumado a eso, también habrá acción en Mosquera, Madrid, Facatativá, el Alto de La Tribuna, Sasaima, Villeta y Guaduas. ¡Es día de ciclismo!

¿A qué hora arranca la Etapa 2 del Clásico RCN 2026 hoy, 18 de octubre?

La segunda etapa del Clásico RCN 2026 se disputará este domingo 18 de octubre, de acuerdo con el calendario oficial de la competencia. La jornada comenzará a las 9:00 a. m., una hora más tarde que la fracción inaugural.

Ruta, kilómetros y qué departamentos cruzan en el recorrido de la Etapa 2

La segunda etapa del Clásico RCN 2026 contará con un recorrido de 131,3 kilómetros, en una jornada que llevará al pelotón por diferentes municipios de Cundinamarca hasta llegar a Honda, en el departamento del Tolima. Durante el trayecto, los ciclistas pasarán por Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, el Alto de La Tribuna, Sasaima, Villeta y Guaduas, antes de cruzar la línea de meta. El perfil de esta fracción tendrá como principales atractivos tres puertos de montaña y dos descensos, que pondrán a prueba las condiciones físicas de los corredores y podrían generar diferencias importantes en la clasificación general.

MÁS INFORMACIÓN: Wilmar Paredes ratifica su favoritismo y se queda con la etapa 1 del Clásico RCN

Lista de ciclistas para la salida de la Etapa 1 del Clásico RCN hoy

Team Medellín

1. Diego Andrés Camargo Pineda.

2. Óscar Miguel Sevilla Rivera.

3. Daniel Alejandro Méndez.

4. David Alejandro González Suesca.

5. Wilmar Andrés Paredes Zapata.

6. Robigzon Leandro Oyola Oyola.

7. Walter Alejandro Vargas Álzate.

8. Víctor Alejandro Ocampo Giraldo.

9. Martín Restrepo López.

10. Yeferson Camargo Pineda.

Team Sistecrédito

11. Wilson Stiven Peña Molano.

12. Édgar Andrés Pinzón Villalba.

13. Sebastián Alexander Castaño Muñoz.

14. José Misael Urian Caro.

15. Juan Diego Hoyos Cano.

16. Juan Diego Guerrero Arias.

17. Estiven García Gómez.

18. Mauricio Zapata Arboleda.

19. Cristian Damián Vélez Riveros.

20. José Manuel Ortiz Patiño.

NU Colombia

21. Rodrigo Contreras Pinzón.

22. Sergio Luis Henao Montoya.

23. Javier Ernesto Jamaica Mejía.

24. Sebastián Henao Gómez.

25. Juan Diego Alba Bolívar.

26. Andrés Camilo Ardila Ordoñez.

27. Óscar Adalberto Quiroz Ayala.

28. Carlos Alberto Gutiérrez Ballesteros.

29. Esteban Hoyos Castro.

30. Emerson Ronaldo Gordillo Sánchez.

Orgullo Paisa

31. Kevin David Castillo Miranda.

32. Yeison Sebastián Reyes Ortega.

33. Bernardo Albeiro Suaza Arango.

34. David Santiago Gómez Marín.

35. Alejandro Osorio Carvajal.

36. Juan Felipe Osorio Arboleda.

37. Jhonatan Restrepo Valencia.

38. Juan Pablo Colmenares Gómez.

39. David Rodas Aguirre.

40. José Miguel Aristizábal Tobón.

Team Garroteros

41. Daniel Fernando Rey Landazábal.

42. Sebastián Vélez Naranjo.

43. Nicolás Guzmán Macías.

44. David Andrés Figueroa Rincón.

45. Juan Esteban Bravo Blanco.

46. Miller Alexander Hurtado Martínez.

47. Farid Giovanny Bohórquez Puentes.

48. Sergio Osorio Arroyave.

49. David Guillermo Meneses León.

50. Kevin Fernando Serrano Barroso.

Funrv Vima Machine

51. Jhoan Stiven Marín Vega.

52. Santiago Vélez Vergara.

53. Jhon Eduard Patiño Reyes.

54. Gabriel Andrés Corrales Ramos.

55. Keiner Steef Montoya Álzate.

56. José Luis Ávila Cruz.

57. Juan Pablo González Ortiz.

58. Juan Manuel Aristizábal Apolinar.

59. Andrés Camilo López Moncada.

60. Juan David Marín Rivera.

Aguardiente Néctar – Cundinamarca

61. Juan Sebastián Sáenz Marín.

62. Marlon David Garzón Herrera.

63. Carlos Erney Mayorca Beltrán.

64. Hernán Darío Gómez Joya.

65. Juan David Forero Sastoque.

66. Juan David Bernal Rincón.

67. José Luis Morales Castiblanco.

68. Giovanny Steban Lizca Carpeta.

69. Kevin Santiago Laitón Torres.

70. Juan Esteban González Acosta.

Team Boyacá es para vivirla

71. Yeferson Johani Olivares.

72. Camilo Alfonso Álvarez Cuy.

73. David Sebastián Riaño Pineda.

74. Juan Diego Estupiñán Díaz.

75. David Fernando Umba Poveda.

76. Yeison Sebastián Cruz Arias.

77. Johan Sneider Hernández.

78. Miller Esteban Plazas.

Fuerzas Armadas

81. Luis Miguel Socha Rojas.

82. Neyder Yesid Porras Porras.

83. Jack Brandon Vargas Herrera.

84. Erick Santiago Muriel Díaz.

85. Cristian Darío Maldonado Maldonado.

86. Jerson David Riaño Chaparro.

87. Carlos Andrés Guerra Cardona.

88. Jhon Fredy Ávila Caro.

SHC Cycling Team

91. William Andrés Guasca Cristancho.

92. Cristian Camilo Torres Calderón.

93. José Alejandro Ortega Albarracín.

94. Andrés Sebastián Umbarila.

95. Brandon Yesid Urrego Vergara.

96. Camilo Monroy Samper.

97. Julián David Sánchez Rodríguez.

98. Ricardo Yepes Rodríguez.

99. Jaider Alexis Benavides Cárdenas.

100. Julián David Barreto Bejarano.

EBSA Empresa de Energía de Boyacá

101. Rafael Steven Pineda Pineda.

102. Juan Pablo Restrepo Herrera.

103. Brayan Estiven Molano Alvarado.

104. Edwin Alejandro Patiño Bello.

105. Juan David Zuluaga Cardona.

106. Michael Armando Moreno Moreno.

107. Samuel Martínez Jiménez.

108. Diego Armando Soraca Cabezas.

GW Erco Sportfitness Envía

111. Óscar Santiago Garzón.

112. Adrián Camilo Bustamante.

113. Juan Carlos López Moreno.

114. Brandon Alejandro Rojas.

115. Yonatan Andrés Castro Ibáñez.

116. Daniel Felipe Carvajal.

117. Ángel Alexander Gil Sánchez.

118. Felipe Bravo Pareja.

119. Freddy Alejandro Ávila.

120. Jefferson Armando Ruiz Acuña.

FTB Celucambio

121. Santiago Escudero.

122. Rosmin Joel Barón Pérez.

123. Juan Sánchez.

124. Sebastián Aguja.

125. Gabriel Hernández Cogollos.

126. Johan Felipe Vergara Rodríguez.

127. José Manuel Castro Vásquez.

128. Andair Ramírez González.

CRIC Nacional

131. Edwar Rondón Buitrago.

132. Adrián Alejandro Cuetocue Pístala.

133. Juan Manuel Viveros Cotaza.

134. Brayan Fernando Ruiz Conejo.

135. Jorge Luis Rojas Mejía.

136. Fabián Alejandro Penagos Nuscúe.

137. Víctor Hugo Valencia Peña.

138. Jhon Anderson Manquillo Calapsu.

139. Diego Andrés Benavides Nati.

140. Leison Damián Maca Viveros.

Team Fundecom Tour & Nativa KOM

141. Esneider Arley Báez Vanegas.

142. Saúl Burgos Díaz.

143. Cristian Villamil.

144. Alejandro Morales Ospina.

145. Juan Felipe Medina Torres.

146. Mario Castaño.

147. Jorge Rincón Albarracín.

148. Michael Suárez Guerrero.

149. Esteban Cuartas Betancur.

150. Santiago Hernández Bernal.

Chía ciudad de la Luna

151. Jerson David Arias Torres.

152. Cristian Felipe Pérez Hincapié.

153. José Daniel Bolívar Guevara.

154. Manuel Fernando Gualteros.

155. Tomás Saldarriaga Berdugo.

156. Esteban Jaramillo García.

157. Andrés Santiago Silva.

158. Fidel Camilo Alvis Tovar.

159. Yerson Eduardo Sánchez.

160. Juan Manuel Hernández.

Tolima es pasión

161. Juan Camilo Espitia Castañeda.

162. Emilio Echavarría Bustamante.

163. Diego Fernando Cuervo Niño.

164. Juan Pablo Sossa Sánchez.

165. Daniel Steven Arévalo Hernández.

166. Moisés Camelo Laguna.

167. Kevin Nazario Arango Fuentes.

168. Diego Fernando Vargas Reina.

169. Yesid Camilo Novoa Jaramillo.

170. Diego Andrés Benavides Nati

¿Quiénes son los favoritos de la Etapa 1 y por qué?

Desde esta primera jornada los corredores querrán empezar a marcar una pauta, pues es un día que se presta para posicionarse de buena forma en la clasificación general. Sin embargo, el perfil también se da para los denominadas caza etapas, quienes buscan hacerse con el triunfo en la jornada de arranque. Llegar bien ubicado al último puerto del día, que es de segunda categoría, será clave.

¿Dónde ver en vivo el Clásico RCN 2026 por TV y online?

Por medio del YouTube de Deportes RCN podrá seguir desde el inicio de la carrera todas las emociones, aunque inicialmente será solo de audio. Luego, a medida que la jornadas avancen, se hará conexión con el video de lo que pasa en carretera por esa misma plataforma. Recuerde que por Claro Sports.

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