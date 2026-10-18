Boletos para U2 en México 2027: estos son los precios oficiales y dónde comprarlos

U2 llegará a la Ciudad de México con su gira ‘The Greatest Show On Earth World Tour’, los precios de los boletos van desde los 1,597 hasta los 8,959 pesos

U2 regresa a México, aquí el precio de los boletos | https://www.u2.com/

¡La espera terminó para los seguidores de U2 en México! La legendaria banda irlandesa encabezada por Bono confirmó su regreso al país en 2027 con dos conciertos que prometen convertirse en algunos de los acontecimientos musicales más importantes del año. Después de casi una década de ausencia en los escenarios mexicanos, los intérpretes de With or Without You y Beautiful Day volverán a encontrarse con sus seguidores.

U2 llegará a la Ciudad de México con su gira ‘The Greatest Show On Earth World Tour’, un espectáculo que acompañará el lanzamiento de su nuevo disco, Carnaval de Luz. La emoción entre los fanáticos aumentó después de que se dieron a conocer los precios oficiales de los boletos y el calendario de preventas, con opciones para quienes desean disfrutar el concierto desde las gradas o vivir la experiencia cerca del escenario.

Para miles de seguidores mexicanos, el regreso de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. representa la oportunidad de volver a cantar las canciones que han marcado generaciones. Si estás preparando tu presupuesto para asistir a alguno de los conciertos, aquí te compartimos cuánto cuestan las entradas, dónde comprarlas y las fechas que debes tener presentes.

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos de U2 en México 2027?

Los precios oficiales para los conciertos de U2 en el Estadio GNP Seguros fueron difundidos por Ocesa y van desde los 1,597 hasta los 8,959 pesos mexicanos en entradas convencionales, dependiendo de la zona y ubicación. También habrá paquetes VIP con precios que alcanzan los 22,800 pesos, destinados a quienes buscan una experiencia especial durante el espectáculo. Estos son los precios publicados para las diferentes zonas del Estadio GNP Seguros:

Naranja C: $1,597, $1,917 y $2,396 pesos.

$1,597, $1,917 y $2,396 pesos. Verde C: $2,341, $3,044 y $3,746 pesos.

$2,341, $3,044 y $3,746 pesos. Coca-Cola: $3,135, $4,076 y $4,702 pesos.

$3,135, $4,076 y $4,702 pesos. Verde B: $4,375, $5,688 y $6,562 pesos.

$4,375, $5,688 y $6,562 pesos. GNP: $5,270, $7,378 y $8,959 pesos.

$5,270, $7,378 y $8,959 pesos. Golden Circle: $6,051 pesos.

$6,051 pesos. (RED): $3,819 pesos.

$3,819 pesos. Premier A y Premier B: $3,819 pesos.

$3,819 pesos. Box: $1,835 pesos.

$1,835 pesos. Personas con discapacidad: $1,835 pesos.

Para quienes buscan una experiencia diferente, los paquetes VIP tendrán precios de $9,903 a $22,800 pesos, según la zona y los beneficios incluidos. Entre las opciones destacan Golden Circle VIP, con precios de $19,996 y $22,800 pesos; GNP VIP, de $12,223; (RED) VIP, de $9,920; y Premier A y B VIP, de $9,903 pesos. Los montos anunciados no contemplan posibles cargos adicionales de procesamiento, por lo que se recomienda confirmar el total antes de finalizar la compra.

¿Dónde comprar los boletos de U2 en México y cuándo es la preventa?

La venta oficial de boletos se realizará a través de Ticketmaster México, con diferentes etapas de preventa durante octubre de 2026. Los primeros en tener acceso serán los seguidores que cuentan con una suscripción pagada en la página oficial de U2, mientras que posteriormente podrán participar los clientes Banamex y los fanáticos registrados en la venta de artista.

El calendario confirmado establece que el 19 de octubre comenzará la preventa del grupo Feedback y el 20 de octubre la del grupo The Hype. El miércoles 21 será la preventa Banamex, mientras que el jueves 22 podrán comprar los seguidores registrados previamente en Ticketmaster. Finalmente, la venta general arrancará el viernes 23 de octubre. Todas estas etapas están programadas para iniciar a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Los interesados en la venta de artista deben registrarse antes de las 21:59 horas del domingo 18 de octubre de 2026. El registro es gratuito y permite seleccionar una o ambas fechas, aunque no garantiza conseguir entradas. La compra tendrá un límite de cuatro boletos por concierto.

U2 en México 2027: ¿Cuándo son sus conciertos y en qué ciudades?

U2 ofrecerá dos conciertos en la Ciudad de México, los días martes 23 y viernes 26 de febrero de 2027, ambos en el Estadio GNP Seguros, con inicio programado para las 21:00 horas. Hasta el momento, estas son las únicas presentaciones confirmadas de la agrupación en territorio mexicano, por lo que no se han anunciado actuaciones en ciudades como Guadalajara o Monterrey.

El regreso de la banda tiene un significado especial, pues su última visita a la capital mexicana ocurrió en 2017, durante la gira conmemorativa de los 30 años de The Joshua Tree. En esta ocasión, U2 estará acompañado por el músico estadounidense Beck como invitado especial y presentará su nuevo proyecto musical, Carnaval de Luz, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de noviembre de 2026.

México será el punto de partida de la nueva gira mundial de U2, que posteriormente visitará São Paulo, Brasil, los días 10 y 12 de marzo, y Buenos Aires, Argentina, el 23 y 25 del mismo mes. El recorrido representa una nueva etapa para una de las agrupaciones más influyentes del rock, que celebra cinco décadas de historia desde su formación en 1976.

Para quienes crecieron escuchando One, Sunday Bloody Sunday o I Still Haven’t Found What I’m Looking For, los conciertos de U2 en México 2027 serán una oportunidad para revivir recuerdos, compartir emociones y reencontrarse con la música de una banda que ha acompañado a distintas generaciones. Ahora, el siguiente paso para los fanáticos será asegurar su boleto y prepararse para dos noches que prometen quedar en la memoria.