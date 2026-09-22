Hormiga González en vivo: transmisión del Panetolikos vs Olympiacos en la Superliga de Grecia; goles y resultado de la jornada 7

El delantero mexicano visita el Panetolikos Stadium en busca de continuar su etapa goleadora con el Olympiacos

Panetolikos vs Olympiacos, en vivo el partido de la Hormiga González | Claro Sports

La Superliga de Grecia 2026 continúa con actividad de la jornada 7 y el Olympiacos de Armando ‘La Hormiga’ González tendrá una nueva prueba como visitante. El conjunto de El Pireo enfrentará al Panetolikos en el Panetolikos Stadium de Agrinio, con el objetivo de sumar puntos en la clasificación.

El delantero mexicano apunta a continuar con su adaptación al fútbol europeo y mantenerse como una de las opciones ofensivas del equipo dirigido por Imanol Alguacil. Ambos clubes buscarán una victoria que les permita escalar posiciones dentro del campeonato griego.

Horario y dónde ver Panetolikos vs Olympiacos este 18 de octubre en la jornada 7 de la Liga de Grecia

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El duelo entre Panetolikos y Olympiacos se jugará este domingo 18 de octubre de 2026 a las 08:00 horas, tiempo del centro de México, en el Panetolikos Stadium de Agrinio, Grecia.

La transmisión del encuentro estará disponible en vivo y en exclusiva por Claro Sports Premium, donde los aficionados podrán seguir las acciones del partido, los goles y el desempeño de Armando ‘La Hormiga’ González con el Olympiacos.

Últimos resultados del Panetolikos vs Olympiacos en la Liga de Grecia

Olympiacos mantiene una racha favorable en sus últimos enfrentamientos ante Panetolikos, con tres triunfos consecutivos. En la temporada 2025-26, el conjunto de El Pireo ganó 2-0 como local y también consiguió un triunfo 0-1 como visitante.

Además, durante la campaña 2024-25 se registró una victoria del Olympiacos por 0-2 ante Panetolikos y un empate 0-0. En los enfrentamientos de la temporada 2023-24, el equipo de El Pireo volvió a imponerse con marcadores de 1-2 y 3-1.

Olympiacos 2-0 Panetolikos | Superliga de Grecia 2025-26

Panetolikos 0-1 Olympiacos | Superliga de Grecia 2025-26

Panetolikos 0-2 Olympiacos | Superliga de Grecia 2024-25

Olympiacos 0-0 Panetolikos | Superliga de Grecia 2024-25

Panetolikos 1-2 Olympiacos | Superliga de Grecia 2023-24

Olympiacos 3-1 Panetolikos | Superliga de Grecia 2023-24

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