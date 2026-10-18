Real Madrid vs Sevilla en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 9

Real Madrid recibe al Sevilla en el Bernabéu en la jornada 9, con la obligación de ganar para seguir de cerca a Barcelona antes del Clásico.

El Real Madrid recibe este domingo al Sevilla en el Santiago Bernabéu por la jornada 9 de LaLiga 2026-27, en un partido importante para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Los dirigidos por José Mourinho llegan en la cuarta posición con 18 puntos, nueve por debajo del líder Barcelona, después de vencer 1-0 al Villarreal en su último compromiso liguero y remontar un 3-1 para imponerse 4-3 a la Roma en la Champions League.

Sevilla ocupa el sexto puesto con 14 unidades y ha firmado un arranque competitivo bajo el mando de Luis García Plaza, con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Sin embargo, los antecedentes favorecen ampliamente al conjunto blanco: los sevillistas acumulan 15 partidos consecutivos sin vencer al Real Madrid en todas las competiciones, con 13 derrotas, y no ganan como visitantes ante los Merengues en LaLiga desde diciembre de 2008.

¿A qué hora inicia el Real Madrid vs Sevilla hoy 18 de octubre de 2026?

El partido entre Real Madrid y Sevilla se disputa este domingo 18 de octubre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Santiago Bernabéu.

Alineaciones del Real Madrid vs Sevilla para la jornada 9, al momento

El Real Madrid no podrá contar con Vinícius Junior, quien comienza una suspensión de cuatro partidos tras su expulsión frente al Villarreal. Además, Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy y Raúl Asencio aparecen entre las bajas del conjunto blanco. Sevilla tampoco tendrá disponible a Isaac Romero por suspensión, mientras Marcao, Jon Guridi y Miguel Sierra están fuera por lesión.

A falta de la confirmación oficial de ambos equipos, estas son las alineaciones probables para el encuentro.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.

Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé. Sevilla: Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Salas, Suazo; Agoumé; Ejuke, Kochorashvili, Fofana, Correia; Ure.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Sevilla en vivo? Canales de TV y streaming online

El Real Madrid vs Sevilla se podrá seguir en México a través de Sky Sports. Además, en Claro Sports tendremos el minuto a minuto con las acciones, goles, resultado y principales incidencias del partido desde el Santiago Bernabéu.