Trucks México Series 2026, en vivo: Yucatán | Fecha 11

La Trucks México Series vive su primera experiencia en Yucatán con una doble carrera y una intensa batalla por el liderato del Chase

La Trucks México Series 2026 vive un fin de semana histórico en Yucatán, sede por primera vez de una doble jornada del campeonato. Tras las emociones de la competencia sabatina, este domingo 18 de octubre la actividad continuará en el circuito y los pilotos volverán a la pista para disputar la undécima fecha de la temporada. La lucha por el título se mantiene abierta, con diferencias mínimas entre los principales aspirantes al campeonato. Sigue la carrera, los resultados y los momentos más destacados a través de Claro Sports.

La primera carrera del fin de semana dejó a Sebastián Rodríguez como protagonista, luego de conquistar la novena fecha de la Trucks México Series y celebrar su primera victoria en la categoría. El piloto logró imponerse en una competencia que puso a prueba la estrategia de los equipos debido a las altas temperaturas, el desgaste de los neumáticos y los incidentes que afectaron a varios contendientes del Chase.

Este domingo, el Autódromo de Yucatán volverá a recibir a los pilotos para una nueva batalla por puntos clave en la definición del campeonato. Con el título todavía en disputa, cada posición podría marcar la diferencia en la clasificación. La competencia se podrá seguir en vivo a través de las distintas plataformas de Claro Sports.