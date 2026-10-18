¡La dupla invencible! Pedri y Rodri no han perdido un partido juntos en los últimos cuatro años

El Barcelona venció este fin de semana al Real Betis por 2-5 en el Estadio La Cartuja, un resultado que le permitirá llegar a El Clásico invicto en LaLiga y con el estatus de favorito para sacarle tres puntos al Real Madrid este próximo 25 de octubre en el Camp Nou. El arma secreta del conjunto azulgrana será alinear a Rodri y Pedri en el mediocampo, debido a que la dupla no pierde un partido desde hace cuatro años.

El técnico alemán utilizó este sábado a Rodri y Pedri frente al Betis, con ambos futbolistas como doble pivote. Esta fue la segunda ocasión en la que jugaron juntos durante la presente temporada. La vez anterior fue frente al Getafe, un partido en el que el Barcelona venció 3-0 a su rival gracias a la solidez del mediocampo.

La estadística es contundente: la dupla ha disputado 44 partidos desde 2021 entre la selección española y el Barcelona, con solo tres derrotas en la cuenta. Sin embargo, Rodri y Pedri presumen de un invicto en los últimos cuatro años, números que reflejan la importancia de ambos en el mediocampo de la Furia Roja y del conjunto blaugrana.

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El planteamiento de juego ha sido importante para conjuntar a ambos futbolistas al mismo tiempo. España, pese a alternar con el clásico 4-3-3, basa buena parte de su sistema táctico en el 4-2-3-1, el mismo que utiliza el Barcelona de Hansi Flick. Aunque hay un detalle importante: en el último Mundial de 2026, Fabián Ruiz le ganó la posición a Pedri durante buena parte del torneo, debido a que mostró un mejor nivel futbolístico.

Rodrigo Hernández cumple con un rol más defensivo. Su tarea principal es darle equilibrio al equipo, recuperar balones y organizar las acciones desde el fondo. En muchas ocasiones, el jugador del Barcelona y de la selección española se incrusta entre los centrales para apoyar en la salida de balón.

Números de Rodri y Pedri juntos | Claro Sports

Las funciones de Pedro González son más ofensivas. Su papel consiste en mantenerse como interior y avanzar hasta una especie de mediapunta, con libertad para moverse entre líneas. No es raro verlo con oportunidades dentro del área rival, una función que solo puede desempeñar gracias al equilibrio que aporta su compañero en el mediocampo.

La cuenta de goles también resulta destacada. Desde que ambos juegan juntos, tanto en el conjunto nacional como en el Barcelona, sus equipos suman 119 goles a favor y solo han recibido 39. Pese al gran trabajo de la dupla, esta cifra positiva también se explica por el buen momento que viven España, la última campeona del mundo, y el Barcelona, que contrató a Pedri en el mercado de fichajes de verano para equilibrar un sistema que ya funcionaba antes de su llegada. El Real Madrid, al igual que cualquier otro equipo que enfrente a esta pareja, tendrá una tarea complicada para frenar el motor catalán.

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