Águilas Doradas vs Deportes Tolima, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 15
El Estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín abre sus puertas para el primer sorbo de la jornada dominicial.
¿A qué hora juega Águilas Doradas vs Deportes Tolima y dónde ver en vivo hoy 18 de octubre de 2026?
La pelota en la capital antioqueña estará rodando a partir de las 02:00 p.m.
Alineaciones Águilas Doradas vs Deportes Tolima: así salen a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II
Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera Guardia, Jhon Ontaneda, Dylan Lozano, Javier Mena; Iván Rojas, Frank Lozano, Andrés Ricaurte; Junior Noguera, Antony Vásquez y Matías Ramírez.
Deportes Tolima: Neto Volpi; Jean Angulo, Yordan Osorio, Anderson Angulo, Junior Hernández; Homer Martínez, Bryan Rovira, Edward López, Enner Valencia; Adrián Parra y ‘Chino’ Sandoval.