Águilas Doradas vs Deportes Tolima, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 15

El Estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín abre sus puertas para el primer sorbo de la jornada dominicial.

Directo Águilas Doradas Vs Tolima/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Águilas Doradas vs Deportes Tolima y dónde ver en vivo hoy 18 de octubre de 2026?

La pelota en la capital antioqueña estará rodando a partir de las 02:00 p.m.

Alineaciones Águilas Doradas vs Deportes Tolima: así salen a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II

Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera Guardia, Jhon Ontaneda, Dylan Lozano, Javier Mena; Iván Rojas, Frank Lozano, Andrés Ricaurte; Junior Noguera, Antony Vásquez y Matías Ramírez.

Deportes Tolima: Neto Volpi; Jean Angulo, Yordan Osorio, Anderson Angulo, Junior Hernández; Homer Martínez, Bryan Rovira, Edward López, Enner Valencia; Adrián Parra y ‘Chino’ Sandoval.

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