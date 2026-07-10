La Copa en tus manos, en vivo | Post España vs Bélgica

El análisis completo de la victoria de España sobre Bélgica, las claves del partido, las figuras y la previa de la semifinal ante Francia

España ya está entre los cuatro mejores de la justa veraniega y en La Copa en tus manos analizamos todo lo que dejó el triunfo 2-1 sobre Bélgica. Revive los goles, la lesión de Thibaut Courtois, el impacto de Mikel Merino desde el banquillo y las decisiones tácticas que definieron el pase de La Roja a las semifinales.

Además, repasamos las actuaciones de Lamine Yamal, Rodri y Unai Simón, debatimos si Rudi García acertó con sus cambios y comenzamos a proyectar el esperado duelo de La Roja frente a Francia. Todo el análisis, estadísticas, reacciones y la mejor cobertura multiplataforma de Claro Sports.

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