Power Slap 22: Bathory Szabo vs Abby Montes, en vivo desde Serbia

La mexicana Abby Montes buscará el primer título femenil de peso pluma ante Franciska Szabo en la función celebrada en Belgrado

Power Slap llega por primera vez a Europa con Power Slap 22: Szabo vs. Montes, evento que se disputa este jueves 30 de julio en la Belgrade Arena de Belgrado, Serbia. La cartelera reúne a representantes de más de 10 países y tendrá dos campeonatos en juego.

La pelea estelar enfrentará a la húngara Franciska “Sheena Bathory” Szabo, invicta con marca de 5-0, contra la mexicana Abby Montes, quien también conserva un récord sin derrotas. Ambas competirán por el primer campeonato femenil de peso pluma en la historia de la organización.

En el combate coestelar, Damien “The Bell” Dibbell expondrá el título de peso completo ante Dorian Perez, en una revancha de su enfrentamiento en Power Slap 10. La función también contará con figuras como Vasilii “Dumpling” Kamotskii, Peter Truchlik y Pavol Horelican.

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