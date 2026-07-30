Piden firmas para revocar el Premio Princesa de Asturias a Lionel Messi tras el Mundial 2026

La petición ciudadana suma apoyos tras una polémica reciente, pero el reglamento de los galardones no contempla un procedimiento para quitar una distinción concedida

Messi enciende la polémica tras el Mundial | Reuters

Lionel Messi vuelve a estar en el centro de la conversación pública, aunque esta vez no por sus actuaciones dentro del campo. Una campaña de firmas en internet busca que el futbolista argentino pierda el Premio Princesa de Asturias de los Deportes que recibió en 2020, una iniciativa que ha generado debate entre aficionados sobre la posibilidad de retirar un reconocimiento de este nivel una vez entregado.

La petición ha ganado fuerza en redes sociales a raíz de una controversia reciente relacionada con el jugador, lo que llevó a un sector de seguidores a cuestionar si sus acciones actuales son compatibles con los valores que representan estos galardones. Sin embargo, la solicitud enfrenta un obstáculo importante: el reglamento de los premios no contempla un proceso específico para retirar una distinción ya concedida.

¿Por qué piden quitarle el Premio Princesa de Asturias a Lionel Messi?

La campaña para retirar el reconocimiento a Messi surgió después de una polémica que generó críticas hacia el futbolista argentino. Los impulsores de la iniciativa consideran que ciertos comportamientos del jugador no corresponden con los principios de respeto, ejemplaridad y juego limpio asociados al Premio Princesa de Asturias.

La recolección de firmas tiene un carácter ciudadano y se ha difundido principalmente a través de plataformas digitales. No obstante, reunir apoyos no significa que exista automáticamente un proceso formal para analizar la posible retirada del premio.

Hasta ahora, la Fundación Princesa de Asturias no ha anunciado la apertura de ningún procedimiento relacionado con el caso de Messi. Además, la normativa de los galardones no establece una vía concreta para revocar una distinción después de haber sido entregada.

De hecho, desde la creación de estos premios en 1981, nunca se ha retirado un Premio Princesa de Asturias a una persona o institución reconocida, por lo que un escenario de este tipo no cuenta con antecedentes dentro de la historia del galardón.

¿Qué son los Premios Princesa de Asturias y por qué se lo dieron a Messi?

Los Premios Princesa de Asturias son reconocimientos internacionales que distinguen a personas, instituciones y organizaciones por su aportación en distintas áreas como ciencia, cultura, cooperación, comunicación, investigación y deporte.

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2020, en una edición en la que fue reconocido junto a la iniciativa “Together at Home”, impulsada por el FC Barcelona durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.

El jurado destacó la trayectoria deportiva del argentino, su capacidad de inspiración y el impacto de las acciones solidarias realizadas durante la emergencia sanitaria. En ese momento, Messi ya contaba con una carrera llena de títulos y reconocimientos individuales, además de ser considerado uno de los futbolistas más influyentes de su generación.

La distinción llegó después de una etapa marcada por sus éxitos con el Barcelona y sus logros individuales, entre ellos sus múltiples Balones de Oro. Posteriormente, el delantero amplió su legado al convertirse en el futbolista con más premios de este tipo en la historia.

Aunque la campaña actual ha abierto un debate sobre los criterios que deben cumplir los ganadores de un reconocimiento de esta importancia, la posibilidad de retirar el premio a Messi sigue siendo una situación sin precedentes y sin un mecanismo establecido dentro de la normativa de los Premios Princesa de Asturias.

Te puede interesar: