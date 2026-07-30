Osmar Olvera conquista el oro en trampolín de 1 metro en Santo Domingo 2026

México hizo el 1-3 en la final varonil, con Olvera en la cima y Juan Manuel Celaya en la tercera posición

Osmar Olvera gana su primer oro en Santo Domingo 2026 | Photo by Adek BERRY / AFP

Osmar Olvera ganó la medalla de oro en la final varonil de trampolín de 1 metro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El clavadista mexicano terminó la competencia de este jueves 30 de julio con 430.85 puntos en el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Olvera tomó el control desde su primera ejecución, un salto hacia adelante con dos vueltas y media y un giro que recibió 73.60 puntos, la calificación más alta de la ronda. En su segundo clavado, un salto hacia adentro con dos vueltas y media, obtuvo 79.90 unidades y volvió a encabezar las puntuaciones parciales.

En la tercera ronda sumó 63.00 puntos con un salto inverso de dos vueltas y media, mientras que en la cuarta ejecución consiguió 72.00 con un salto hacia atrás de dos vueltas y media. Ese registro fue el segundo mejor de la ronda y le permitió mantenerse en la primera posición.

Su quinta presentación fue un salto hacia adelante con tres vueltas y media, valorado en 77.55 puntos, nuevamente la mejor nota de la ronda. Olvera cerró con 64.80 unidades en un salto hacia adelante de dos vueltas y media con dos giros, su puntuación más baja del día, pero suficiente para confirmar el título.

La medalla representa el primer resultado de Olvera en Santo Domingo 2026. El mexicano todavía tiene programadas dos pruebas: el trampolín de 3 metros sincronizados junto a Juan Manuel Celaya y la competencia individual de trampolín de 3 metros.

Olvera llegó a esta justa con el antecedente de campeón mundial de trampolín de 1 metro, título que consiguió en Doha 2024. También ganó la medalla de oro en esta prueba durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Juan Manuel Celaya completó el 1-3 de México al terminar con la medalla de bronce y un total de 401.70 puntos. Después de iniciar con calificaciones de 59.80 y 58.50, uno de los abanderados mexicanos en Santo Domingo 2026 mejoró su posición con 73.10 en la cuarta ronda y 68.80 en la sexta, ambas como las mejores ejecuciones de esos turnos.

La plata fue para el colombiano Luis Uribe, quien acumuló 415.00 puntos. Su compatriota Sebastián Morales terminó cuarto con 395.05, después de perder lugares en las últimas rondas, mientras México cerró la final con dos representantes en el podio.

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