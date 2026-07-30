La Casa del Dragón 3, capítulo 7: ¿Qué día se estrena y a qué hora sale el nuevo episodio de la serie de HBO?

El penúltimo episodio de la tercera temporada llegará el domingo 2 de agosto y continuará la guerra entre los Negros y los Verdes

¿De qué trata la serie La Casa del Dragón, temporada 3? | HBO

La tercera temporada de La Casa del Dragón se acerca a su desenlace con el estreno del capítulo 7, penúltimo episodio de una entrega compuesta por ocho capítulos. La serie continuará con el conflicto por el Trono de Hierro y las consecuencias de la guerra que enfrenta a las dos facciones de la Casa Targaryen.

El nuevo episodio estará disponible de manera simultánea en el canal HBO y en la plataforma HBO Max. La programación mantiene el lanzamiento semanal de los domingos en América, por lo que los seguidores podrán ver el capítulo antes del cierre de temporada previsto para la semana siguiente.

La Casa del Dragón, temporada 3: ¿Cuándo sale el capítulo 7 y hora exacta de su estreno?

El capítulo 7 de La Casa del Dragón se estrenará el domingo 2 de agosto de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. En Colombia y Perú estará disponible a las 20:00; en Chile y Venezuela, a las 21:00; en Argentina, a las 22:00, y en España podrá verse a las 03:00 horas del lunes 3 de agosto.

La transmisión comenzará a las 21:00 horas del Este y a las 18:00 del Pacífico en Estados Unidos. El episodio podrá reproducirse desde su hora de lanzamiento mediante HBO Max, donde también se encuentran disponibles los seis capítulos anteriores de la temporada.

¿De qué trata la serie La Casa del Dragón, temporada 3?

La Casa del Dragón está basada en acontecimientos narrados en Fuego y Sangre, libro escrito por George R. R. Martin. La historia se desarrolla aproximadamente 200 años antes de los hechos de Juego de Tronos y sigue el ascenso, la división y el enfrentamiento interno de la familia Targaryen durante una etapa marcada por la disputa por el Trono de Hierro.

La tercera temporada se concentra en la Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrenta a los Negros y los Verdes. Rhaenyra Targaryen encabeza al primer bando y reclama la corona que considera legítima, mientras Aegon II permanece al frente de la facción rival con el respaldo de quienes defienden su línea de sucesión.

El conflicto se extiende por Desembarco del Rey, las Tierras de los Ríos y otros territorios de Poniente. Ambos grupos buscan asegurar ejércitos, dragones y alianzas políticas para modificar el equilibrio de poder, mientras las pérdidas familiares y las decisiones de los líderes afectan el rumbo de la guerra.

Los nuevos episodios también desarrollan las consecuencias de las batallas anteriores y la ruptura de acuerdos entre distintas casas. La tercera entrega muestra cómo la lucha por la corona deja de ser una disputa interna y se convierte en una guerra que involucra a varios reinos, con Rhaenyra y Aegon II intentando mantener el control de sus respectivos bandos.

La Casa del Dragón 3: calendario del estreno de todos los capítulos de la nueva temporada

La temporada comenzó el domingo 21 de junio de 2026 y mantuvo una emisión semanal. El capítulo 1 llegó el 21 de junio; el segundo, el 28 de junio; el tercero, el 5 de julio, y el cuarto episodio fue estrenado el domingo 12 de julio.

El capítulo 5 estuvo disponible el 19 de julio y el sexto se estrenó el 26 de julio. El capítulo 7 llegará el domingo 2 de agosto, mientras que el octavo y último episodio de la temporada será lanzado el 9 de agosto de 2026.

Capítulo 1: domingo 21 de junio de 2026

domingo 21 de junio de 2026 Capítulo 2: domingo 28 de junio de 2026

domingo 28 de junio de 2026 Capítulo 3: domingo 5 de julio de 2026

domingo 5 de julio de 2026 Capítulo 4: domingo 12 de julio de 2026

domingo 12 de julio de 2026 Capítulo 5: domingo 19 de julio de 2026

domingo 19 de julio de 2026 Capítulo 6: domingo 26 de julio de 2026

domingo 26 de julio de 2026 Capítulo 7: domingo 2 de agosto de 2026

domingo 2 de agosto de 2026 Capítulo 8: domingo 9 de agosto de 2026

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