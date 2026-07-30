¡Dos oros y dos platas! Colombia, dueño absoluto del BMX de los Juegos Centroamericanos 2026

Tanto el rama femenina como masculina, Colombia se adjudico las medallas de oro y plata en el BMX Racing de los Juegos Centroamericanos 2026.

Diego Arboleda, corredor colombiano | Pablo VERA / AFP

Llegó uno de los deportes donde Colombia es rey absoluto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. En la pista de La Barranquita en Santo Domingo, República Dominicana, las y los atletas colombianos de BMX Racing volvieron a coronarse como una de las grandes potencias mundiales en este deporte.

Este jueves 30 de julio se llevaron a cabo todas las carreras clasificatorias y finales del BMX Racing de Santo Domingo 2026. En la rama femenina Valentina Muñoz y Sharid Fayad se llevaron todos los reflectores. Muñoz, ciclista de 23 años de edad, se quedó con la medalla de oro tras ser primera de las tres carreras finales con tiempos de 40.469, 40.096 y 40.859.

Por su parte, Fayad de 21 años, se adjudicó la presea de plata. Sharid, tal como su compañera repitió posición en las tres carreras finales. La colombiana fue segunda con un registro de 42.181, 40.821y 43.120. Así las cosas, Colombia se quedo con el primer y segundo lugar del podio femenino del BMX Racing.

Colombia domina ambos géneros del BMX Racing Centroamericano

Después de haber gritado campeón y subcampeón en la rama femenina, los hombres hicieron lo propio. Los históricos medallistas olímpicos y mundiales, Diego Arboleda y Carlos Ramírez, volaron en suelo dominicano para llevar a Colombia a lo más alto. Arboleda se bañó en oro y Ramírez se quedo con la medalla de plata.

Con 29 años, Diego Arboleda se volvió a coronar campeón de BMX Racing. El colombiano se quedó con el primer lugar de la competencia tras conseguir una ventaja de 0.797 contra sus máximos perseguidores. Un tiempo de 34.194 le dio el primer puesto del podio al ‘tricolor’.

Sumado a eso, el ya conocido Carlos Ramírez, a sus 32 años, volvió a darle alegrías a Colombia. El medallista olímpico y uno de los más grandes embajadores del BMX Racing colombiano a nivel mundial se quedó con la medalla de plata tras registrar un tiempo de 34.991. Dicho esto, tal como en la rama femenina, Colombia sumo un oro y una plata a nivel masculino. En total el BMX Racing le otorga cuatro medallas; dos oros y dos platas al acumulado ‘cafetero’.

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