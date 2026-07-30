Chicharito aclara sus críticas a Chivas: “Son contra los que administran el club”

El delantero afirmó que sus críticas fueron dirigidas a quienes administraron Chivas, no al club, y anunció un video para explicar su segunda etapa y cerrar la polémica

Javier ‘Chicharito’ Hernández respondió al revuelo que provocaron sus recientes declaraciones sobre su segunda etapa con Chivas. El delantero mexicano afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto por algunos medios de comunicación y anunció que publicará un video en su canal de YouTube para explicar su postura y cerrar de manera definitiva el tema.

El atacante compartió el mensaje durante una sesión de entrenamiento, luego de que sus comentarios sobre el Guadalajara generaran críticas y diferentes interpretaciones. Hernández dejó claro que sus cuestionamientos nunca estuvieron dirigidos contra la afición, los futbolistas o la historia de la institución, sino hacia algunas personas responsables de administrar el club.

“Hola, gente, estoy aquí entrenando. Bueno, siempre que hablo de Chivas causa mucho revuelo y muchos medios de comunicación sacan todo completamente fuera de contexto”, comenzó el delantero. Con esta explicación, Chicharito reconoció que cualquier declaración relacionada con el conjunto rojiblanco suele adquirir una dimensión mayor por el vínculo que mantiene con el equipo y por las expectativas que generó su regreso.

¿Qué dijo Chicharito sobre su segunda etapa con Chivas?

El veterano reiteró su amor por la institución rojiblanca | Imago7

La controversia comenzó después de que Hernández hablara sobre las dificultades que enfrentó durante su regreso al Guadalajara. El delantero reconoció que su segunda etapa no se desarrolló de la manera que esperaba y expuso diferencias con algunas decisiones tomadas dentro de la organización. Sus palabras fueron interpretadas como un ataque contra Chivas, algo que el futbolista rechazó en su nueva respuesta.

Ante las reacciones, Chicharito adelantó que ofrecerá una explicación más extensa: “Entonces, voy a hacer un video en mi canal de YouTube explicando mi segunda etapa en Chivas y ya no voy a hablar más de ese tema”. El atacante pretende utilizar ese espacio para presentar su versión completa, hablar sobre las situaciones que vivió y evitar que sus comentarios continúen apareciendo de manera fragmentada.

Hernández también reiteró el sentimiento que mantiene por el club donde inició su carrera profesional. “Yo amo a Chivas. Mis opiniones personales o hasta críticas en cierto momento jamás han sido en contra de la mejor afición, de los jugadores o del club que tanto amo”, señaló. El delantero separó así su relación con la institución de las diferencias que pudo tener con quienes tomaron decisiones administrativas durante su estancia.

El futbolista también hizo referencia al vínculo de su familia con el Guadalajara, en especial por la historia de su abuelo, Tomás Balcázar, quien fue campeón con el equipo y formó parte de la selección mexicana. “Tengo una herencia familiar con mi abuelo”, expresó Hernández al explicar por qué sus críticas no representan un rechazo hacia los colores rojiblancos ni hacia el pasado de la institución.

Chicharito precisó que sus comentarios se relacionan con el trabajo de quienes estuvieron al frente del club durante determinados periodos. “Siempre ha sido con la gente y las personas que administran o han administrado el club por cierto tiempo, en lo cual yo siento que puede mejorar mucho”, añadió el delantero durante su mensaje.

Sus declaraciones anteriores habían provocado polémica porque Hernández aseguró que no se sintió respaldado durante algunos momentos de su segunda etapa. El atacante consideró que ciertas personas dentro de Chivas no valoraron su aportación y que la institución pudo manejar de otra manera las críticas que recibió cuando los resultados deportivos no acompañaron al equipo.

El delantero también había señalado que parte de la presión generada por el rendimiento colectivo terminó concentrada en su figura. De acuerdo con su postura, el debate público se enfocó en su desempeño, sus lesiones y su falta de goles, mientras otros problemas relacionados con la administración y la planeación deportiva quedaron en un segundo plano.

El regreso de Chicharito que no tuvo el cierre esperado

Javier Hernández regresó oficialmente a Chivas el 24 de enero de 2024 para disputar el torneo Clausura de ese año. El club presentó su incorporación como el retorno de uno de sus futbolistas formados en fuerzas básicas y destacó la experiencia acumulada durante sus pasos por Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y LA Galaxy.

Su segunda etapa se extendió durante casi dos años, pero estuvo condicionada por lesiones y periodos sin continuidad. Hernández disputó 41 partidos, marcó cuatro goles y aportó una asistencia. Su último encuentro quedó marcado por el penal que falló ante Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025, una acción que pudo darle al Guadalajara el pase a las semifinales.

Chivas anunció su salida el 11 de diciembre de 2025 y afirmó que el vínculo entre el jugador y la institución permanecería más allá de su etapa deportiva. El comunicado también destacó su trabajo como referente para futbolistas jóvenes, entre ellos Armando ‘Hormiga’ González, quien tomó un papel importante en el ataque rojiblanco.

Después de varios meses sin equipo, Chicharito firmó un contrato por dos temporadas con Atlético Dallas, con una opción para extenderlo por un año más. El club participará por primera vez en la USL Championship durante la campaña 2027 y eligió al delantero mexicano como el primer futbolista de su historia.

Te puede interesar