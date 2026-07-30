La selección mexicana confirma partidos amistosos: fechas, sedes y cómo comprar boletos

México enfrentará a Colombia, Perú y Chile en Estados Unidos. La venta general de boletos comenzará el 5 de agosto

Los próximos partidos del Tri | Reuters

La selección mexicana ya tiene definidos sus primeros compromisos después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Tricolor enfrentará a Colombia, Perú y Chile durante una gira por Estados Unidos programada entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre, con partidos en Baltimore, Harrison y Los Ángeles.

Los tres encuentros formarán parte del MexTour y representarán el comienzo de una nueva etapa deportiva. Rafael Márquez debutará como director técnico de la selección mayor ante Colombia, luego de que la Federación Mexicana de Futbol confirmara su nombramiento tras la salida de Javier Aguirre al concluir la participación mundialista.

La Federación también informó que México disputará en noviembre un partido oficial de la Nations League de Concacaf en territorio nacional. Sin embargo, el rival, la fecha exacta, el estadio y la información sobre la venta de boletos serán anunciados después de la ventana internacional de septiembre y octubre.

¿Cuándo juega México contra Colombia, Perú y Chile?

El primer amistoso será México vs Colombia, el sábado 26 de septiembre de 2026, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. El partido marcará la primera presentación del MexTour en esa ciudad y el estreno de Rafael Márquez al frente del combinado nacional.

México y Colombia se han enfrentado 29 veces, con un registro equilibrado de 10 victorias para cada selección y nueve empates. El antecedente más reciente terminó con triunfo colombiano por 4-0 el 11 de octubre de 2025, en Arlington, Texas, por lo que el nuevo compromiso ofrecerá al Tricolor una oportunidad para modificar el resultado de su último cruce.

El segundo encuentro será México vs Perú, el martes 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El escenario, ubicado en el área metropolitana de Nueva York, recibirá a una selección mexicana que domina el historial ante el equipo peruano con 12 triunfos, ocho empates y nueve derrotas.

La última ocasión en que ambos representativos se enfrentaron fue el 24 de septiembre de 2022, cuando México ganó por 1-0 en Pasadena, California. Este partido será el segundo de la gira y se disputará solamente tres días después del compromiso contra Colombia, por lo que Márquez podría utilizar diferentes alineaciones y evaluar a varios jugadores.

El cierre del recorrido será México vs Chile, el martes 6 de octubre, en el Los Ángeles Memorial Coliseum. La selección mexicana tiene 14 victorias, cinco empates y 12 derrotas en 31 partidos contra el conjunto sudamericano, aunque Chile mantiene ventaja de 40-33 en los goles anotados dentro de la serie.

El antecedente más reciente entre México y Chile se registró el 8 de diciembre de 2021, con empate 2-2 en Austin, Texas. El duelo de Los Ángeles será el último amistoso confirmado antes del partido de Nations League que México deberá disputar como local en noviembre.

¿Cómo comprar boletos para los amistosos de la selección mexicana?

La venta general para los tres encuentros comenzará el miércoles 5 de agosto de 2026, a las 10:00 horas del lugar donde se disputará cada partido. Los boletos estarán disponibles mediante el portal oficial SomosLocales.com, sitio utilizado para consultar el calendario y acceder a la venta de entradas del MexTour.

Para realizar la compra será necesario ingresar al portal, localizar el calendario de 2026 y seleccionar el partido deseado. Cuando se habilite la venta, aparecerá el botón correspondiente para elegir localidades, número de boletos y método de pago, además de las condiciones establecidas por el operador autorizado.

Los aficionados deberán tomar en cuenta que el inicio de la venta se realizará conforme al horario local de cada sede. Baltimore y Harrison se encuentran en la zona del este de Estados Unidos, mientras que Los Ángeles utiliza el horario del Pacífico, por lo que la apertura no ocurrirá simultáneamente para todos los compradores desde México.

El comunicado no especifica todavía los precios, cargos por servicio, límites de entradas por persona ni posibles preventas. La recomendación es comprar únicamente desde SomosLocales.com o desde el enlace oficial al que dirija la plataforma, además de evitar páginas de reventa y revisar las políticas de acceso, devolución y boletos digitales antes de completar el pago.

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