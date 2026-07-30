¡Lina Hernández y Elizabeth Castaño dominan la pista! Oro en la Madison de Santo Domingo 2026

Colombia ganó el oro en el Madison femenino de ciclismo de pista en los Juegos Centroamericanos 2026 con Lina Hernández y Elizabeth Castaño.

Lina Hernández y Elizabeth Castaño | Foto: Comité Olímpico Colombiano

La actividad del ciclismo de pista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 continúa su curso y Colombia sigue siendo protagonista en esta disciplina que por lo general le da alegrías al país. En esta ocasión se disputó la prueba del Madison y dos ciclistas ‘Cafeteras’ se hicieron con la medalla de oro.

Antes que nada, se debe mencionar que esta modalidad consta de relevos por parejas, con un total de vueltas previamente establecidas y sumatoria de puntos por cada sprint intermedio. El equipo que logre la mayor cantidad de unidades tras el final de la competencia, se queda con el primer lugar y así sucesivamente.

En el caso de los Centroamericanos, las damas dieron un total de 60 vueltas al velódromo Juan Pablo Duarte de Santo Domingo, escenario en el cual se desarrolla la pista de estas justas. Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño fueron las encargadas de buscar la presea para el país.

Un oro más para el ciclismo colombiano

La dupla colombiana arrancó de la mejor manera la final de Madison al ganar los cinco puntos en los cuatro sprints intermedios iniciales. Eso le dio una ventaja importante a las corredoras de cara al restante de la prueba. Por otra parte, los equipos de México y Trinidad y Tobago empezaron a poner su ritmo y a descontarle a las ‘Cafeteras’.

Del sprint cinco al siete las africanas tomaron la punta de carrera y pusieron un poco en aprietos a las colombianas. Luego fue México el que empezó a imponer condiciones. Para el sprint final todo fue emoción y adrenalina pura, pues se definía entre Colombia y México, pero Trinidad y Tobago se lanzó en punta y pasó primero en esa última vuelta.

La encargada de ese decisivo embalaje fue Lina, quien superó a la rival mexicana y pasó en segundo lugar. Esos seis puntos finales le permitieron a Colombia quedar en el primer lugar con un total de 43, logrando tanto Castaño como Hernández el oro. Con 40 México se quedó con la plata y Trinidad y Tobago el bronce con 39.

Bronce para los varones

Los hombres saltaron a la pista unos minutos después de que finalizara la prueba de las mujeres. Lo único que cambió es que ellos le dieron 90 vueltas al velódromo. Los velocistas que estuvieron en acción fueron Jordan Parra y Brayan Sánchez.

En esta categoría también hubo medalla para los ciclistas porque quedaron en el tercer lugar, obteniendo la medalla de bronce en el Madison masculino con 57 puntos. El oro fue para México que dominó a su antojo por 20 vueltas e hizo 72 puntos. La plata se la quedó Venezuela con 59 unidades.

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