Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado clavados finales trampolín 3 m sincronizado y plataforma 10 m femenil en directo

Rut Páez y Zyanya Parra competirán en el trampolín de 3 metros sincronizados, mientras Adriana Torres y Alejandra Estudillo buscarán medalla en plataforma

El tercer día de los clavados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tendrá como protagonistas las finales femeniles de trampolín de 3 metros sincronizados y plataforma de 10 metros. El Centro Acuático Juan Pablo Duarte recibirá a las clavadistas de la región en dos pruebas que entregarán nuevas medallas dentro del programa de la disciplina.

México tendrá presencia en ambas competencias. Rut Páez y Zyanya Parra formarán la pareja nacional en el trampolín de 3 metros sincronizados, prueba en la que la coordinación, la ejecución y la entrada al agua serán determinantes para la calificación. En la plataforma de 10 metros, Adriana Torres y Alejandra Estudillo participarán de manera individual en busca de sumar puntos durante cada ronda.

La delegación mexicana llega a esta jornada como líder del medallero general de Santo Domingo 2026 y buscará ampliar su cosecha en el centro acuático. Sigue en vivo por Claro Sports las series completas, los resultados y la definición de las medallas en las dos finales femeniles de clavados.

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