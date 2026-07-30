Peloteando, en vivo | Jueves 30 de julio

El debate sobre Chicharito, el presente del América, la MLS, FIFA y los resultados mexicanos marcan la agenda deportiva de este jueves en Peloteando en vivo hoy

Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, presenta este jueves 30 de julio una nueva edición con el análisis de los temas que marcan la agenda nacional e internacional. Javier ‘Chicharito’ Hernández vuelve al centro de la conversación después de que sus recientes declaraciones reabrieran el debate sobre su etapa con Chivas, mientras Kevin Álvarez busca recuperar con América el nivel que lo llevó a consolidarse en el fútbol mexicano.

El programa también abordará la presentación del proyecto FIFA Forward Enterprise por parte de Gianni Infantino, una propuesta que plantea cambios en el modelo de inversión y desarrollo del fútbol mundial. Además, la mesa analizará el nuevo triunfo de la MLS sobre la Liga MX en el Juego de Estrellas, resultado que amplió el dominio de la liga estadounidense en este enfrentamiento.

La jornada se completa con la eliminación de Rodrigo Pacheco y Santiago González en el Abierto de Los Cabos, así como con la actuación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde ya superó las 150 medallas. Sigue Peloteando y disfruta de la información, el debate y todos los detalles del deporte en Claro Sports.

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