TNA Bound for Glory 2026, en vivo: Nic Nemeth vs Leon Slater

Sigue uno de los eventos más importantes de TNA Wrestling, con Nic Nemeth, Leon Slater, Jeff Hardy, Matt Hardy y más estrellas

TNA Wrestling presenta Bound For Glory 2026 desde el Yuengling Center de Tampa, Florida, con campeonatos, rivalidades, debuts y algunas de las figuras más reconocidas de la lucha libre internacional.

El combate estelar enfrentará a Nic Nemeth contra Leon Slater por el Campeonato Mundial de TNA. Slater llega a la lucha titular después de utilizar la Option C, mientras Nemeth buscará defender el campeonato en el evento más importante del año para TNA.

La cartelera también contará con Jeff Hardy y Matt Hardy, The Hardys, frente a syX en una lucha Falls Count Anywhere; además del esperado debut de Shayna Baszler en TNA, quien hará equipo con Zoey Serrano para enfrentar a Allie y Kiera Hogan.

Mickie James tendrá participación especial como árbitra invitada en la lucha por el Campeonato Mundial Knockouts entre Xia Brookside e Indi Hartwell. Mustafa Ali, Moose, Max Caster, Cedric Alexander, Rich Swann y otras estrellas también formarán parte de Bound For Glory 2026.

Además, el evento contará con la ceremonia del TNA Hall of Fame 2026, donde Konnan, ODB y Amazing Red serán reconocidos por su trayectoria.