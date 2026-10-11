Olympiacos resiste y vence al Panathinaikos con diez jugadores; Hormiga González se queda sin minutos en el clásico griego

El Olympiacos resistió con un jugador menos y derrotó 1-0 al Panathinaikos en el Derbi de los Eternos Enemigos, correspondiente a la jornada 6 de la Superliga de Grecia 2026-27. Un gol de Panagiotis Retsos durante la primera mitad marcó la diferencia en el Estadio Georgios Karaiskakis, donde los Rojiblancos defendieron su ventaja pese a la expulsión de Manolis Saliakas al minuto 65.

Armando ‘Hormiga’ González permaneció en el banquillo y no tuvo participación en el encuentro, después de que el técnico Imanol Alguacil utilizara sus modificaciones para reorganizar al equipo tras quedarse con 10 futbolistas. Con la victoria, Olympiacos llegó a 13 puntos y recortó a dos unidades su distancia respecto al líder Panathinaikos, que sufrió su primera derrota de la temporada.

Panagiotis Retsos adelanta al Olympiacos en un clásico lleno de tensión

El encuentro comenzó con intensidad por parte de los locales, quienes buscaron aprovechar los primeros minutos para imponer condiciones. Chiquinho probó suerte desde media distancia apenas al minuto 3, mientras que Konstantinos Fortounis desperdició una oportunidad un minuto después, tras recuperar un balón producto de un error defensivo del Panathinaikos. Los visitantes respondieron al 9′, cuando Andrews Tetteh estuvo cerca de rematar frente a la portería, pero la defensa intervino antes de su disparo.

La disputa por el control del mediocampo provocó constantes interrupciones y enfrentamientos entre los futbolistas. Al minuto 19, Lorenzo Pirola y Andrews Tetteh terminaron en el césped después de disputar un balón, mientras que Vicente Taborda y Fortounis recibieron tarjetas amarillas al 23′ tras una serie de reclamos y empujones.

El Panathinaikos comenzó a encontrar espacios y al minuto 29 Andrews Tetteh intentó sorprender con un remate de tacón dentro del área, aunque su disparo terminó en las manos del guardameta Stefan Ortega. Un minuto después, Olympiacos desperdició una oportunidad frente al arco debido a una confusión entre dos de sus futbolistas, que no consiguieron concretar la jugada.

La diferencia llegó al minuto 34 por conducto de Panagiotis Retsos. Fortounis cobró una falta desde el sector izquierdo y, después de una serie de contactos dentro del área, Remo Freuler prolongó el balón de cabeza para dejarlo a disposición del defensa griego. Retsos conectó un potente disparo de derecha que superó al portero Iñaki Peña y estableció el 1-0 para el conjunto de El Pireo.

La respuesta del Panathinaikos fue inmediata. Tetteh tuvo una oportunidad para igualar el marcador al minuto 36, pero su intento fue rechazado por la defensa. Vicente Taborda también buscó el empate con un cabezazo que salió por encima del travesaño al 39′. Antes del descanso, el encuentro volvió a calentarse con una amonestación para Retsos y un intercambio de empujones entre Ortega y Tetteh, que no pasó a mayores.

Olympiacos pierde a Saliakas y resiste con 10 jugadores; la Hormiga González no ingresa

El segundo tiempo comenzó con modificaciones del Panathinaikos, que buscó mayor presencia ofensiva para revertir el marcador. Sin embargo, Olympiacos generó las primeras aproximaciones de peligro tras el descanso. Fortounis ejecutó un tiro libre al minuto 51 que terminó en el exterior de la red, mientras que Remo Freuler estuvo cerca de ampliar la ventaja al 55′, con un cabezazo que pasó a un costado del poste.

El conjunto visitante respondió con el ingreso de Levi García al minuto 61 y comenzó a ejercer presión sobre la portería local. Stefan Ortega apareció al 64′ con una intervención decisiva ante un disparo con efecto de Anass Salah-Eddine, que amenazaba con convertirse en el empate. La atajada permitió que los Rojiblancos conservaran su ventaja en un momento de presión del rival.

La situación cambió por completo al minuto 65. Manolis Saliakas recibió su segunda tarjeta amarilla tras cometer una falta con una barrida y dejó al Olympiacos con 10 jugadores. El defensor había sido amonestado apenas tres minutos antes, por lo que su expulsión obligó a Imanol Alguacil a modificar su planteamiento cuando todavía restaba buena parte del encuentro.

Pese a la inferioridad numérica, los locales estuvieron cerca de conseguir el segundo gol al 67′, cuando Chiquinho desperdició una oportunidad después de recibir un pase de Marius Mouandilmadji. Alguacil reaccionó al minuto 69 con tres modificaciones: retiró a Mouandilmadji, Chiquinho y Fortounis para dar ingreso a Roman Yaremchuk, Marcus Pedersen y Gelson Martins. El objetivo fue reorganizar al equipo y proteger la ventaja.

El Panathinaikos aprovechó su superioridad numérica y adelantó sus líneas. Cyriel Dessers ingresó al minuto 71 en sustitución de Santino Andino, mientras que Azzedine Ounahi buscó generar peligro mediante centros y jugadas a balón parado. Los visitantes acumularon oportunidades, pero encontraron una defensa que rechazó los intentos y evitó que el marcador volviera a moverse.

Durante los últimos minutos, Olympiacos también encontró espacios para atacar. Gustavo Puerta intentó sorprender al minuto 81 con un disparo que terminó por encima de la portería. El entrenador rojiblanco continuó con los ajustes defensivos y al 89′ retiró al colombiano para dar entrada a Santiago Hezze. Esta última modificación confirmó que Armando González no tendría participación en el clásico.

La presión visitante se mantuvo hasta el tiempo agregado. Levi García desperdició un remate de cabeza al minuto 88 y Davide Calabria intentó encontrar a sus compañeros con un centro al 90+2′. El Panathinaikos dispuso de una última oportunidad mediante un tiro de esquina, incluso con su portero incorporado al ataque, pero los defensores del Olympiacos resistieron los rebotes dentro del área hasta el silbatazo final.

El triunfo permitió al Olympiacos mantenerse en la pelea por el liderato de la Superliga de Grecia, con 13 unidades después de seis jornadas, mientras que el Panathinaikos conservó la cima con 15 puntos. Para la Hormiga González, el Derbi de los Eternos Enemigos terminó sin minutos sobre el terreno de juego, en una tarde marcada por el gol de Retsos y la resistencia rojiblanca con un futbolista menos.

Te recomendamos: