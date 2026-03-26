TNA Wrestling Impact, en vivo | 26 de marzo

La compañía entrega historias intensas, rivalidades que escalan en su rivalidad y acción non-stop en el ring

Toda la emoción de la lucha libre de TNA Wrestling Impact está en la multiplataforma de Claro Sports, donde este jueves te llevaremos una nueva emisión cargada de batallas explosivas y momentos inolvidables para beneplácito de los aficionados del pancracio profesional. Semana tras semana, TNA Impact entrega historias intensas, rivalidades que escalan en su rivalidad y acción non-stop en el ring. Esta transmisión no será la excepción y viviremos los mejores combates, pensando todos y cada uno de los protagonistas en conseguir la supremacía en el encordado. Todo esto se presenta con la calidad premium y el estilo dinámico característico de Claro Sports.

Te puede interesar: