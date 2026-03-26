Dominicana vs El Salvador en directo: ¿Quién gana la Segunda Ronda de la Concacaf Series?

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Les damos la más cálida y cordial bienvenida al partido entre República Dominicana y El Salvador, válido por la segunda ronda de la Concacaf Series. Se trata del primer encuentro para ambos, que integran el Grupo A de la competencia, junto a Cuba y Martinica, que ya jugaron su primer partido e igualaron 2 a 2 en un emotivo cotejo que de alguna manera, permitirá a que en caso de haber un ganador, sea luego líder.

Dominicana vs El Salvador: fecha y hora de la segunda ronda de la Concacaf Series

El partido entre Dominicana y El Salvador, válido por la segunda ronda de la Concacaf Series se juega este jueves 26 de marzo desde las 18.00 hs horario salvadoreño.

Dominicana vs El Salvador: posibles alineaciones para la Segunda Ronda

¿Cómo llegan Dominicana y El Salvador a la Segunda Ronda de la Concacaf Series?

Ambos equipos llegan a este juego inicial en lo que será el debut de ambos en este 2026. Vienen de haber disputado las fases de eliminatorias mundialistas recientemente. Dominicana quedó eliminada en la segunda fase de clasificación, mientras que los salvadoreños cayeron en la tercera fase.

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