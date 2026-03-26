Chivas blinda a Daniel Aguirre: renovación hasta 2030 y apuesta por su proyecto deportivo

Chivas renovó a Daniel Aguirre hasta 2030, asegurando a un jugador clave que se consolidó como titular bajo Gabriel Milito

Chivas renueva a Daniel Aguirre hasta 2030. Foto X: @Chivas

El Club Deportivo Guadalajara hizo oficial una de las decisiones más importantes de cara a su futuro inmediato: la renovación de Daniel Aguirre hasta 2030. El anuncio reafirma la intención del club rojiblanco de dar continuidad a su proyecto deportivo, apostando por jugadores que han demostrado rendimiento, compromiso y liderazgo dentro del terreno de juego.

A través de un comunicado, Chivas destacó que el futbolista ha sido “de gran valía” para el equipo, subrayando su capacidad para adaptarse a distintas funciones tácticas. La directiva considera que su versatilidad y entendimiento del juego lo convierten en un elemento fundamental en la estructura actual del plantel.

Daniel Aguirre se ha consolidado como un jugador multifacético, capaz de desempeñarse tanto en la zaga como en el mediocampo. Aunque en sus inicios como profesional ocupaba principalmente el rol de interior, su evolución futbolística ha sido notable, especialmente desde la llegada del técnico Gabriel Milito, quien ha sabido potenciar sus cualidades dentro de un esquema más dinámico.

Bajo la dirección de Milito, Aguirre ha encontrado su mejor versión como tercer central por el costado derecho. Sin embargo, su función va más allá de la defensa tradicional, ya que constantemente se proyecta al ataque, llegando a línea de fondo y generando superioridad numérica, lo que lo convierte en una pieza clave en la salida y profundidad del equipo.

Desde el Apertura 2025, el defensor se ha convertido en titular indiscutible, gracias a su inteligencia táctica, capacidad de recuperación y aporte ofensivo. Su lectura de juego le permite incorporarse al mediocampo en fases de construcción, así como cumplir con solvencia en labores defensivas, mostrando un equilibrio que pocos jugadores logran consolidar.

En términos estadísticos, Aguirre respalda su rendimiento con números sólidos en competencias oficiales como la Liga MX y la Leagues Cup. Suma 25 partidos disputados y 1,858 minutos en cancha, además de registrar 3 goles, 3 asistencias y participación directa en 9 anotaciones. En defensa, acumula 109 rechaces y 25 duelos individuales ganados, sin haber sido expulsado hasta el momento.

La renovación de Daniel Aguirre no solo asegura la permanencia de un futbolista en ascenso, sino que también representa un paso estratégico en la consolidación del proyecto deportivo de Chivas. El club apuesta por la estabilidad y el crecimiento interno, confiando en que el defensor seguirá evolucionando y aportando al equipo en los próximos años.

Con este movimiento, el Guadalajara refuerza su identidad y envía un mensaje claro de cara al futuro: construir un plantel competitivo a partir de talento comprometido con el “orgullo de ser Chiva”, donde jugadores como Aguirre se perfilan como referentes dentro y fuera de la cancha.

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