Italia se medirá ante Bosnia y Herzegovina por el boleto al Mundial 2026

El conjunto italiano esta en la final de la Ruta A en la repesca de Europa y se verá las caras ante los bosnios

Moise Kean celebra el segundo gol de Italia | Reuters

Italia está a una victoria de disputar el Mundial 2026. El representativo italiano cumplió en su primera prueba del repechaje de la UEFA, al vencer 2-0 a Irlanda del Norte en las semifinales del torneo de repesca en Europa y ahora se verán las caras ante Bosnia y Herzegovina acercándose a la justa mundialista 12 años después.

Tal como se esperaba, la Azzurra dominó las acciones sobre el terreno de juego. Fueron 14 disparos, la mitad de ellos a portería, y un 61 por ciento de posesión sobre un rival que no logró atinar bajo los postes (tres remates, todos fuera). No obstante, el partido se alargó y dejó en suspenso un triunfo que comenzaría a tomar forma poco antes de la hora.

Con los fantasmas de las últimas dos eliminatorias mundialistas, los dirigidos por Gennaro Gattuso hicieron valer la localía. Sandro Tonali abrió el marcador al minuto 56 con un derechazo en las afueras del área tras un rechace defensivo. Quinto gol con la selección para el futbolista del Newcastle, primero desde septiembre del año pasado cuando marcó un tanto en la victoria de 4-5 sobre Israel.

A 10 minutos del final del tiempo regular, Moise Kean puso cifras definitivas con un zurdazo en el área tras recortar a su marcador. Cuarto partido consecutivo con gol para el elemento de la Fiorentina a nivel selecciones.

El conjunto italiano busca volver a una Copa del Mundo 12 años después, luego de su ausencia en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Bosnia y Herzegovina deja en el camino a Gales en peales

Bosnia y Herzegovina mantiene vivo el sueño mundialista rumbo a 2026 tras una dramática victoria ante Gales, y ahora se medirá a Italia en el repechaje de la UEFA, en un duelo que promete alta tensión y que definirá buena parte de sus aspiraciones internacionales.

El conjunto balcánico logró imponerse en una eliminatoria cargada de emoción que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y se definió en la tanda de penaltis con marcador de 4-2. La definición desde los once pasos fue el escenario donde Bosnia mostró mayor temple y precisión, aprovechando los errores del rival para sellar su pase.

Durante los 90 minutos, el partido fue equilibrado, con pocas concesiones defensivas. Gales tomó ventaja al minuto 51 gracias a un potente disparo de Daniel James, pero la reacción bosnia llegó en el momento más crítico, con un cabezazo de Edin Dzeko al minuto 86 que devolvió la esperanza y llevó el encuentro a la prórroga.

En el tiempo extra, ambos equipos generaron oportunidades, pero la falta de contundencia y el desgaste físico evitaron que el marcador se moviera. Las intervenciones defensivas y las lesiones marcaron el ritmo de un cierre tenso, en el que cualquier error podía resultar definitivo.

Ya en la tanda de penales, Bosnia y Herzegovina fue más eficaz. Las anotaciones de Haris Tabakovic, Ivan Basic, Amir Hadziahmetovic y Kerim Alajbegovic fueron determinantes, mientras que Gales falló dos disparos clave, incluyendo intentos de Brennan Johnson y Neco Williams.

El triunfo representa un impulso anímico importante para Bosnia, que ha mostrado resiliencia en momentos adversos. El liderazgo de jugadores experimentados como Dzeko y la sangre fría de los jóvenes fueron factores decisivos en una noche que quedará marcada por la intensidad competitiva.

Ahora, el reto será aún mayor. Italia aparece como el siguiente obstáculo en el repechaje, un rival histórico con amplio recorrido internacional. Bosnia y Herzegovina deberá mantener su nivel y mejorar su eficacia si quiere seguir soñando con un lugar en el Mundial de 2026.

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