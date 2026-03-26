Scaloni deja en manos de Leo Messi la decisión de estar en el Mundial 2026

El técnico de Argentina aborda la cancelación de la Finalissima, su contrato y la lista rumbo al Mundial 2026

Lionel Scaloni habla del Mundial 2026 y Messi | Reuters

Por Charly Siffredi

Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina, habló en la previa del partido amistoso del viernes 27 de marzo ante Mauritania en La Bombonera. Durante su comparecencia, el estratega abordó diversos temas, entre ellos la Finalissima que no se concretó, la lista de 26 jugadores para el Mundial y la renovación de su contrato al frente de la Albiceleste.

Scaloni se refirió a la Finalissima frente a España, la cual no pudo disputarse debido a la escalada de conflictos en Medio Oriente, así como a problemas de sede y calendario.

“Sabíamos que las noticias que venían desde Qatar no eran muy alentadoras. Empezó un tire y afloje, un tema difícil. Queríamos que se resolviera lo más rápido posible, pero se retrasó todo. No es culpa de nadie”, señaló.

Asimismo, explicó los inconvenientes logísticos que impidieron avanzar en otras alternativas para disputar el encuentro. Se había contemplado la posibilidad de jugar el 27 de marzo en el Estadio Olímpico de Roma; sin embargo, desde la AFA, en conjunto con la Conmebol, se rechazó esa opción, proponiendo como alternativa el 31de marzo del mismo mes.

“La logística no era la misma. Yo volaba el lunes para Doha y tuvimos que cambiar todos los viajes. Para viajar hay que planearlo: una delegación la integran 70, 80 o 90 personas. La gente de utilería viaja desde acá y no estás a una hora y media de distancia. Todo eso es importante para nosotros”, explicó.

Scaloni tambiénfue cuestionado sobre la renovación de su contrato, el cual finaliza a finales de año. De acuerdo con versiones, ya han existido conversaciones para extender el vínculo hasta diciembre de 2030, encabezadas por su representante, Matías Aldao, y el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Al respecto, el técnico fue claro al señalar que su prioridad está en lo deportivo. “Matías está hablando con el presidente. No digo que no me preocupe, pero mi foco está en el Mundial. El resto no dependerá de mí. Ya veremos qué pasa en un futuro. Por ahora es sólo el Mundial”, afirmó.

En cuanto a la conformación del plantel, Scaloni recordó que el próximo 11 de mayo deberá presentar una prelista de hasta 55 jugadores, mientras que el 30 de mayo se dará a conocer la convocatoria definitiva de 26 futbolistas.

Sobre este proceso, el estratega destacó la importancia de que los jugadores lleguen en óptimas condiciones. “Lo más importante es que lleguen bien. Todos queremos jugar con las mejores selecciones. Hoy tenemos 10 días y parece que no es interesante, y para nosotros es súper interesante. No te garantiza nada. Es más que evidente. Lo que hay que hacer es usar lo positivo. A partir de ahí, el resultado dirá si acertaste o no”, comentó.

Finalmente, fue cuestionado sobre la posible presencia de Lionel Messi en la convocatoria. El entrenador dejó claro que hará todo lo posible por contar con el capitán, aunque la decisión final dependerá del propio jugador.

“Haré todo lo posible para que esté. Yo creo que, para el bien del fútbol, tiene que estar. Será él, su estado de ánimo, su físico. Es difícil. No sólo los argentinos lo quieren ver, lo quieren ver todos. Cuando esté, si está para jugar todo el partido… es él el que decide. Se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad. No tenemos ningún apuro por eso. Lo que decida será lo mejor para el equipo como para él”, concluyó.

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