España vs Serbia en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 27 de marzo de 2026?

Sigue en vivo el partido amistos entre España y Serbia rumbo al Mundial 2026

España vs Serbia en vivo online el partido amistoso | Claro Sports

¿Quién transmite en vivo el España vs Serbia y dónde ver por TV y online?

El partido de España y Serbia se podrá seguir por la señal de TUDN y VIX en México. Además de tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports

¿A qué hora juega España vs Serbia hoy 27 de marzo de 2026?

El partido será el viernes 27 de marzo en punto de las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 16:00 horas tiempo del Este y 13:00 horas del Pacífico. En España será a las 21:00 horas locales.

España vs Serbia en vivo

Con el eco que dejó la cancelación de la Finalissima aún presente, la selección de España vuelve a la actividad en esta Fecha FIFA con un duelo amistoso ante la Selección de Serbia en Estadio de la Cerámica. Este encuentro representa una prueba clave de cara a la conformación final del plantel rumbo al Mundial, donde varios jugadores buscarán convencer al técnico Luis de la Fuente.

La Roja llega con paso firme tras una eliminatoria impecable, en la que dominó su grupo con autoridad gracias a un equilibrio notable entre ataque y defensa. Del otro lado, Serbia afronta este compromiso con la intención de recuperar confianza luego de quedarse fuera de la Copa del Mundo y tras un antecedente reciente complicado frente a los españoles. Todo está listo para un partido que, más allá de ser amistoso, promete intensidad y será clave en la preparación de ambos equipos

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