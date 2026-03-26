Dominicana vs El Salvador en vivo: ¿Quién gana el partido del Concacaf Series hoy 26 de marzo de 2026?

Cibao recibe una buena prueba para ambos seleccionados nacionales.

Dominicana vs El Salvador, partido en vivo y en directo | Claro Sports

República Dominicana y El Salvador se enfrentan este jueves 26 de marzo de 2026 en un duelo correspondiente a la Concacaf Series, un torneo que sirve como escenario ideal para que ambas selecciones mantengan ritmo competitivo en esta fecha FIFA. En un partido que promete intensidad y varias pruebas tácticas, los dos equipos buscarán imponer condiciones y quedarse con una victoria que refuerce su proceso de cara a los próximos desafíos oficiales.

Aquí podrás seguir el minuto a minuto en vivo de Dominicana vs El Salvador, con todas las incidencias del encuentro: goles, jugadas clave, cambios, tarjetas y el desarrollo completo del partido en tiempo real. Un enfrentamiento que no solo genera expectativa por el resultado, sino también por la oportunidad de ver en acción a nuevas figuras y el funcionamiento de ambos equipos en esta etapa de preparación.

¿A qué hora juega Dominicana vs El Salvador hoy 26 de marzo de 2026?

El encuentro entre República Dominicana y El Salvador está programado para el jueves 26 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio Cibao.

Alineaciones probables para el Dominicana vs El Salvador de este jueves

Se estima que Marcelo Neveleff y Hernán Bolillo Gómez elegirán las siguientes formaciones:

Dominicana: Xavier Valdez; Joao Urbáez, Juan Familia, Alejandro López, Noah Dollenmayer, Junior Firpo; Jean C. López, Pablo Rosario; Peter González, Dorny Romero y Edarlyn Reyes. DT: Marcelo Neveleff.

El Salvador: Mario González; Rudy Clavel, Julio Sibrián, Jefferson Valladares, Noel Rivera; Marcelo Díaz, Mauricio Cerritos, Nathan Ordaz; Brayan Gil, Styven Vásquez y Jairo Henríquez. DT: Hernán Bolillo Gómez.

¿Quién transmite en vivo el Dominicana vs El Salvador y dónde ver por TV y online?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

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