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Dominicana vs El Salvador en vivo: ¿Quién gana el partido del Concacaf Series hoy 26 de marzo de 2026?

Publicado por Daniel Lopez

Cibao recibe una buena prueba para ambos seleccionados nacionales.

Dominicana vs El Salvador, partido en vivo y en directo | Claro Sports
Dominicana vs El Salvador, partido en vivo y en directo | Claro Sports

República Dominicana y El Salvador se enfrentan este jueves 26 de marzo de 2026 en un duelo correspondiente a la Concacaf Series, un torneo que sirve como escenario ideal para que ambas selecciones mantengan ritmo competitivo en esta fecha FIFA. En un partido que promete intensidad y varias pruebas tácticas, los dos equipos buscarán imponer condiciones y quedarse con una victoria que refuerce su proceso de cara a los próximos desafíos oficiales.

Aquí podrás seguir el minuto a minuto en vivo de Dominicana vs El Salvador, con todas las incidencias del encuentro: goles, jugadas clave, cambios, tarjetas y el desarrollo completo del partido en tiempo real. Un enfrentamiento que no solo genera expectativa por el resultado, sino también por la oportunidad de ver en acción a nuevas figuras y el funcionamiento de ambos equipos en esta etapa de preparación.

¿A qué hora juega Dominicana vs El Salvador hoy 26 de marzo de 2026?

El encuentro entre República Dominicana y El Salvador está programado para el jueves 26 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio Cibao.

Alineaciones probables para el Dominicana vs El Salvador de este jueves

Se estima que Marcelo Neveleff y Hernán Bolillo Gómez elegirán las siguientes formaciones:

  • Dominicana: Xavier Valdez; Joao Urbáez, Juan Familia, Alejandro López, Noah Dollenmayer, Junior Firpo; Jean C. López, Pablo Rosario; Peter González, Dorny Romero y Edarlyn Reyes. DT: Marcelo Neveleff.
  • El Salvador: Mario González; Rudy Clavel, Julio Sibrián, Jefferson Valladares, Noel Rivera; Marcelo Díaz, Mauricio Cerritos, Nathan Ordaz; Brayan Gil, Styven Vásquez y Jairo Henríquez. DT: Hernán Bolillo Gómez.

¿Quién transmite en vivo el Dominicana vs El Salvador y dónde ver por TV y online?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

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