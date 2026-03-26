Bolivia vs Surinam en vivo: ¿Quién gana la semifinal del repechaje rumbo al Mundial 2026?

Estadísticas, goles y resultado al momento del partido de repechaje interncontinental en Monterrey para la Copa del Mundo

Bolivia vs Surinam resultado en vivo el repechaje para el Mundial | Claro Sports

¿Cuándo fue la última vez que Bolivia jugó el Mundial?

La Verde tiene tres apariciones en el Mundial: en Uruguay 1930, Brasil 1950 y la última en Estados Unidos 1994. Desde entonces, no habían estado cerca, con 2002 siendo la ocasión que terminaron más cerca en las eliminatorias sudamericanas, séptimos, pero a seis puntos de la repesca.

El incremento de participantes para 2026, de 32 a 48, abrió más cupos para la Conmebol y Bolivia, siendo séptimos de nueva cuenta, se meten a la repesca intercontinental, buscando terminar con 32 años sin disputar la fase final de la Copa del Mundo.

¿Cuántas veces ha jugado Surinam el Mundial?

Surinam nunca ha jugado la fase final de la Copa del Mundo. El equipo tiene como logros dos participaciones en la Copa de Oro, nunca saliendo de la fase de grupos pese a que la mayoría de sus jugadores militan en el fútbol europeo.

Están a 180 minutos de sumarse a Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán como debutantes en la Copa del Mundo en este 2026.

Bolivia vs Surinam en vivo: alineaciones al momento

Así saltan Bolivia y Surinam al campo del Gigante de Acero, el Estadio Monterrey, para este partido de los clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo:

BOLIVIA : Viscarra; Medina, Haquín, Morales, Cuellar, Terceros, Monteiro, Vaca, Matheus, Villamil, Fernández, Villegas.

: Viscarra; Medina, Haquín, Morales, Cuellar, Terceros, Monteiro, Vaca, Matheus, Villamil, Fernández, Villegas. SURINAM: Vaessen, Denswil, Bogarde, Kerk, Boetius, Piroe, Chery, Abena, Anderson, Pinas, Van Gelderen.

Llegó el día. Bolivia y Surinam tienen este 26 de marzo una cita con la historia en busca de llegar al Mundial de fútbol, en partido que se disputa en Monterrey, y lo comentamos en directo por Claro Sports.

Jueves de repechaje intercontinental entre el séptimo de las eliminatorias sudamericanas, Bolivia, que busca disputar la cuarta Copa del Mundo de su historia y la primera en 32 años. Estados Unidos 1994 fue la edición que La Verde llegó al Mundial y hoy quieren dar un paso más para terminar la sequía.

Su rival, un país caribeño, Surinam, que nunca ha llegado al Mundial. El mayor logro de su historia es participar en par de ocasiones en la Copa Oro, en la que no salieron de la fase de grupos. El sorteo de las eliminatorias de la Concacaf, pese a estar en un grupo complicado, superaron a Guatemala y El Salvador para acceder a esta repesca. Esta selección está en el lugar 122 del último Ranking FIFA, pero la gran mayoría militan en el fútbol europeo, con jugadores en clubes de Países Bajos, Turquía, Italia e Inglaterra.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Surinam en el Estadio de Monterrey hoy 26 de marzo?

El silbatazo inicial en el estadio de Rayados de Monterrey está programado para las 16:00 horas, tiempo del centro de México, 18:00 de Bolivia.

¿Quién transmite en vivo el repechaje intercontinental en México y dónde ver por TV y online?

En México, el partido será transmitido por TUDN y ViX Premium, además de que en Claro Sports podrás seguir las acciones minuto a minuto por internet. En Estados Unidos, transmite este partido FS1 y Telemundo Deportes. En Bolivia, se podrá mirar por DSports.

Penales o tiempos extra ¿Cómo se clasifica a la final del repechaje mundialista 2026 en caso de empate?

En caso de que no haya ganador en 90 minutos, el reglamento de la FIFA no marca ventaja por goles de visitante o tanda de penaltis directo. Si llegan igualados al final del segundo tiempo, habrá tiempos extra. Si tras los 30 minutos adicionales sigue el marcador empatado, ya se pasa a la fatídica tanda de penaltis.

¿Qué rival espera al vencedor de esta serie para disputar el boleto al Mundial 2026?

El partido de hoy no da un boleto al Mundial, sino a la final del repechaje. Espera en esa instancia Irak, que tiene pase directo a esa instancia por su desempeño en las eliminatorias asiáticas. El ganador de ese partido estará en el complicado Grupo I, junto a Francia, Senegal y Noruega.

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