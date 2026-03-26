Selección Colombia vs Croacia en vivo: ¿quién gana el partido amistoso hoy, 26 de marzo de 2026?

Este resulta ser uno de los duelos más interesantes en la fecha FIFA de preparación para el Mundial de 2026.

Colombia y Croacia disputan un duelo inédito.

¿A qué hora juega Colombia vs Croacia hoy, 26 de marzo de 2026?

El escenario para este encuentro preparatorio de cara al Mundial de 2026 será el Camping World Stadium de Orlando, Florida, y arrancará a las 7:30 p.m. locales. Las personas que se encuentren en otros territorios deberán hacer el cambio horario según su huso.

México: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Colombia: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 7:30 p.m.

7:30 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 5:30 p.m.

5:30 p.m. Argentina: 8:30 p.m.

Alineaciones confirmadas para Colombia vs Croacia este jueves

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.

Croacia: Dominik Livakovic; Marin Pongracic, Nikola Moro, Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Mario Pasalic, Petar Sucic, Igor Matanovic, Luka Vuskovic, Marco Pasalic y Martin Erlic.

¿Quién transmite en vivo Colombia vs Croacia y dónde ver por TV y online?

La transmisión para Colombia estará en las señales principales y plataformas de los canales que cuentan con los derechos de transmisión de la Tricolor. En los países en donde no se pueda acceder, la opción internacional es a través de plataforma de streaming de UEFA.

México: UEFA TV.

UEFA TV. Colombia: Caracol, RCN, Ditu, web de Deportes RCN y Caracol Play.

Caracol, RCN, Ditu, web de Deportes RCN y Caracol Play. Estados Unidos: Fox Sports, FuboTV y ViX.

Fox Sports, FuboTV y ViX. Centroamérica: UEFA TV.

UEFA TV. Argentina: UEFA TV.

Te puede interesar