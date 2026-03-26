Dinamarca y Chequia avanzan en el repechaje, en busca de ser el último rival de México

El conjunto nórdico goleó 4-0 a Macedonia del Norte y los checos eliminaron a Irlanda en penales

Enfrentarán al ganador del Chequia vs Irlanda por el boleto al Mundial | Reuters

Dinamarca dio un golpe de autoridad en el Parken y quedó a un paso del Mundial tras golear 4-0 a Macedonia del Norte en el repechaje europeo ruta D. El conjunto danés resolvió el partido con una segunda mitad contundente que dejó sin respuesta a su rival y encendió la ilusión de clasificación.

La selección danesa transformó un duelo cerrado en una exhibición ofensiva, firmando cuatro goles en un lapso determinante que definió el encuentro. Ahora, está a un triunfo de asegurar su lugar en la Copa del Mundo, donde compartiría grupo con la selección mexicana.

Desde el silbatazo inicial, el partido se presentó como una batalla intensa. Macedonia del Norte sorprendió en los primeros minutos, generando peligro con aproximaciones rápidas que pusieron en alerta a la defensa danesa. Sin embargo, el cuadro local respondió con presión alta y comenzó a inclinar la cancha a su favor.

Con el paso de los minutos, Dinamarca tomó el control absoluto del encuentro, dominando la posesión y generando oportunidades constantes. Højbjerg y Mæhle estuvieron cerca de abrir el marcador antes del descanso, pero la falta de contundencia mantuvo el empate sin goles al medio tiempo.

Para la segunda parte, el escenario cambió por completo. Dinamarca salió con otra intensidad y encontró el gol al minuto 50, cuando Mikkel Damsgaard aprovechó un rebote dentro del área para definir con precisión y desatar la euforia en el estadio.

El dominio danés no se detuvo. Gustav Isaksen apareció como figura clave con un doblete en apenas dos minutos, primero al 58 con un remate en el segundo poste y luego al 59 tras aprovechar un rebote del arquero rival. Ese golpe dejó sin reacción a Macedonia del Norte.

Con el rival completamente superado, Dinamarca mantuvo la presión y controló cada sector del campo, mientras el público comenzaba a celebrar anticipadamente la clasificación. El equipo visitante mostró señales de desgaste y perdió orden defensivo.

La goleada se selló al minuto 75. Christian Nørgaard marcó el 4-0 con un cabezazo tras tiro de esquina, confirmando una actuación dominante en la segunda mitad y convirtiendo el resultado en una exhibición.

En los minutos finales, el partido se convirtió en una fiesta. Isaksen fue ovacionado como el mejor jugador del encuentro, mientras debutantes como Kasper Høgh recibieron el reconocimiento del público. Dinamarca cerró el juego con autoridad y sin sobresaltos.

De esta manera, Dinamarca quedó a solo un partido de la Copa del Mundo, ya que enfrentará al ganador del duelo entre Chequia e Irlanda por un lugar en el Grupo A, donde espera la selección mexicana.

Chequia se impone a Irlanda en penales y sigue con vida con rumbo al Mundial 2026

En la otra llave de esta repesca, República Checa e Irlanda se vieron las caras en la Fortuna Arena de Praga, donde se vivió un intenso duelo por mantenerse con vida en la clasificación a la Copa del Mundo, el cual terminó 2-2 en tiempo reglamentario.

Los irlandeses se pusieron arriba en el marcador, al tener una ventaja de dos goles como visitantes, gracias a las anotaciones de Troy Parrott al minuto 19 y el tanto en propia puerta del checo, Matej Kovar al 23′.

Con el marcador en contra, los checos encontraron respuesta con un penalti al 27′, el cual fue bien cobrado por Patrcik Schik. Ya cuando acaba el compromiso, Ladislav Krejci se convirtió en el héroe del encuentro con una anotación al 86′.

El drama en Praga se intensificó con los tiempos extra, donde no se movió el marcador de nueva cuenta, por lo que se conoció al ganador desde los tiros definitorios desde el manchón de penalti, donde los checos se impusieron 4-3, con lo que enfrentará a Dinamarca para buscar un boleto al Mundial y ser el último rival de la selección mexicana.

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