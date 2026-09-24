TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 24 de septiembre

No te pierdas ni un solo detalle de la función de esta tarde en el combate entre Leon Slater y Moose

No te pierdas ni un solo detalle del TNA por Claro Sports | Claro Sports

TNA Wrestling presenta una nueva edición de Thursday Night Impact este jueves 24 de septiembre de 2026, con una cartelera que reúne a varias de sus principales figuras rumbo a los próximos eventos de la compañía. La función de esta tarde se podrá ver en vivo y sin anuncios a través de Claro Sports Premium.

La función tendrá como uno de sus atractivos principales el enfrentamiento entre Leon Slater y Moose, además de la participación de otros luchadores destacados del roster de TNA. La empresa también adelantó que habrá segmentos especiales y duelos que buscan mantener el impulso de las historias actuales dentro de Impact, por lo que no te puedes perder esta función.

¿Qué es y cómo acceder a Claro Sports Premium?

Claro Sports Premium amplía su oferta deportiva con una suscripción mensual de $59 pesos en el canal de YouTube de Claro Sports. Los usuarios podrán acceder a contenido exclusivo como partidos de la Selección Nacional de México, además de seguir a futbolistas mexicanos en el extranjero, como Armando ‘La Hormiga’ González en la Superliga y Copa de Grecia, y Santiago Gimenez en la Liga de Portugal.

La plataforma también incluye competencias internacionales como la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, con la posibilidad de disfrutar todo el contenido sin anuncios ni interrupciones. Además, algunos eventos estarán disponibles bajo la modalidad Pay Per View (PPV), con un costo individual de $14.50 pesos mexicanos a través de la aplicación de Claro Sports para Smart TV y Claro Video.

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