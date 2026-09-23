CRO Race 2026 en vivo: resultados etapa 3, clasificación hoy 24 de septiembre

La competencia internacional de ciclismo continúa con una etapa que puede modificar la clasificación general

El CRO Race 2026 continúa con su tercera etapa, una jornada que pondrá a prueba a los integrantes del pelotón con un recorrido que combina distancia, ascensos y sectores donde los favoritos podrían comenzar a marcar diferencias dentro de la clasificación general.

Después de las primeras dos etapas, la competencia ciclista por territorio croata entra en una fase importante, con corredores y equipos buscando acomodarse en la pelea por el liderato antes de las últimas jornadas del evento.

Horario del inicio de la etapa 3 del Tour de Croacia 2026

La etapa 3 del CRO Race 2026 se disputará este jueves 24 de septiembre y comenzará a las 6:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube.

La tercera jornada tendrá un recorrido de 174.5 kilómetros entre Krk y Labin, dos localidades de Croacia que serán protagonistas de una prueba con mayor exigencia para los ciclistas.

A diferencia de etapas más favorables para los velocistas, el trazado de esta jornada cuenta con sectores de colinas que pueden provocar ataques, cambios en la estrategia de los equipos y movimientos entre los corredores que buscan mejorar su posición en la clasificación general.

El pelotón partirá desde Krk con el objetivo de completar una ruta que pondrá a prueba la resistencia de los participantes antes de llegar a Labin, donde se definirá al ganador de etapa.

La carrera cuenta con la presencia de equipos importantes del ciclismo internacional como UAE Team Emirates-XRG, Lidl-Trek, Bahrain Victorious, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Soudal Quick-Step y Uno-X Mobility, entre otros conjuntos del calendario profesional.

El CRO Race 2026 forma parte del calendario UCI ProSeries y representa una oportunidad para que los equipos sumen resultados importantes rumbo al cierre de la temporada.

Los aficionados podrán seguir en vivo la CRO Race Stage 3, con la pelea por la victoria de etapa, los movimientos dentro del pelotón y la actualización de las posiciones generales rumbo a la segunda mitad de la competencia.

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Con estas alternativas, los seguidores del ciclismo podrán disfrutar la cobertura del CRO Race 2026 en vivo y acompañar al pelotón durante su recorrido por Croacia hasta la llegada final en Zagreb.

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