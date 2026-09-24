Rafa Márquez tendrá equipo completo en su debut ante Colombia tras recuperar a Santiago Gimenez y Jeremy Márquez

El atacante y el mediocampista superaron sus molestias físicas y viajaron con México para el debut de Rafa Márquez ante Colombia

Todos los jugadores viajan para el duelo ante Colombia | Imago7

La Selección Mexicana recibió una noticia positiva previo a su debut bajo el mando de Rafael Márquez, ya que Santiago Gimenez y Jeremy Márquez realizaron el viaje con el equipo rumbo a Estados Unidos para enfrentar a Colombia. Ambos futbolistas habían encendido las alarmas por problemas físicos durante la concentración, pero permanecieron disponibles para el primer partido de la nueva etapa del Tricolor.

Santiago Gimenez atravesó una molestia en el aductor derecho, mientras que Jeremy Márquez presentó una contractura en la espalda que le impidió completar la práctica del miércoles en el Centro de Alto Rendimiento. Sin embargo, las evaluaciones del cuerpo médico determinaron que ninguno de los dos jugadores requería abandonar la concentración.

El delantero del Porto trabajó de manera diferenciada durante las primeras sesiones con el equipo dirigido por Rafael Márquez debido a una sobrecarga muscular en la zona del aductor. La intención del cuerpo técnico fue cuidar las cargas físicas del atacante para que pudiera evolucionar antes del encuentro frente a Colombia.

Rafa Márquez recupera opciones ofensivas para su primer partido con México

La recuperación de Santiago Gimenez representa una alternativa importante para Rafael Márquez, quien tendrá al atacante como una de sus opciones para el duelo ante Colombia. El delantero compite por un puesto en el ataque junto con Germán Berterame y Armando González, quienes también forman parte de la convocatoria.

El caso de Jeremy Márquez también fue seguido de cerca por el cuerpo técnico mexicano, luego de que el mediocampista de Cruz Azul no pudiera finalizar la sesión de entrenamiento del miércoles debido a una molestia en la espalda. El jugador realizó trabajos específicos mientras continuaba bajo observación médica.

Con ambos futbolistas disponibles para viajar, Rafa Márquez podrá contar con más alternativas para definir su primera alineación como entrenador de la Selección Mexicana. La única baja confirmada dentro de la convocatoria fue la de César Montes, quien regresó a Rusia para continuar con la recuperación de un desgarro en el glúteo derecho y fue sustituido por Dagoberto Espinoza.

Johan Vásquez y ‘Toro’ Guzmán toman ventaja en la defensa del Tri

Ante la ausencia de César Montes, el cuerpo técnico mexicano comenzó a trabajar variantes en la zona defensiva. Johan Vásquez y Víctor ‘Toro’ Guzmán aparecen como la dupla con mayor ventaja para iniciar frente a Colombia en el primer partido de la era de Rafael Márquez.

La Selección Mexicana realizó entrenamientos enfocados en aspectos tácticos antes del duelo ante el conjunto colombiano. Rafa Márquez busca establecer sus primeras ideas de juego con un plantel que mezcla futbolistas con experiencia internacional y jóvenes que buscan consolidarse en el proceso rumbo a los siguientes compromisos oficiales.

El partido contra Colombia marcará el inicio del ciclo del exdefensa mexicano como entrenador del Tricolor. Además del resultado, el encuentro permitirá observar las primeras decisiones tácticas de Márquez y el papel que tendrán jugadores como Santiago Gimenez, Jeremy Márquez y las nuevas incorporaciones dentro del equipo nacional.

México enfrentará a Colombia el sábado 26 de septiembre en Estados Unidos, en un compromiso donde Rafael Márquez contará con Santiago Gimenez y Jeremy Márquez dentro de la delegación después de superar sus respectivas molestias físicas.