Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al momento

Conoce cómo marcha el medallero de los Suramericanos Santa Fe 2026, con Brasil y Argentina en los primeros puestos y Colombia como tercero.

Medallero de los Juegos Suramericanos 2026 | Claro Sports.

Los XIII Juegos Suramericanos 2026 se desarrollarán en Argentina entre el 12 y el 26 de septiembre, con la provincia de Santa Fe como principal escenario de la competencia. Los certámenes tendrán tres subsedes principales: Rosario, Santa Fe y Rafaela, mientras que algunas disciplinas se disputarán en otras ciudades del país. El softbol tendrá como sede a Paraná, el surf se llevará a cabo en Mar del Plata y los bolos tendrán lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta edición marcará un hecho histórico para la Organización Deportiva Suramericana, ya que será la primera vez que una región es designada como sede de los Juegos Suramericanos, en lugar de una única ciudad. Para Argentina, además, representará la tercera ocasión en la que el país alberga los Juegos Suramericanos, después de haber sido sede de anteriores ediciones.

¿Cómo va el medallero de los Juegos Suramericanos 2026 hoy? Actualización al momento

En el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Brasil y Argentina aparecen como los principales protagonistas de la competencia, mientras que Colombia mantiene una destacada actuación y se ubica en el tercer lugar, demostrando su fortaleza deportiva en las diferentes disciplinas del certamen.

Pos. País Oro Plata Bronce Total 1 Brasil 73 60 48 181 2 Argentina 43 46 74 163 3 Colombia 39 37 34 110 4 Chile 29 28 35 92 5 Venezuela 28 31 32 91 6 Perú 17 20 19 56 7 Ecuador 11 16 14 41 8 Uruguay 10 4 14 28 9 Paraguay 5 7 11 23 10 Aruba 0 3 1 4

¿Quién transmite en vivo los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y dónde mirar por TV?

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 podrán seguirse en Colombia a través de diferentes plataformas del sistema de medios públicos. Señal Colombia ofrecerá la transmisión en vivo de las competencias, mientras que Radio Nacional de Colombia llevará la cobertura a todo el país mediante sus 74 frecuencias.

¿Cuántos países participan en los Juegos Suramericanos 2026?

En los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 participarán 15 países: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, que se reunirán para competir en las diferentes disciplinas deportivas del certamen continental.

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