La verdad sobre James Rodríguez: Avellino revela por qué terminó en Atlético Nacional

James Rodríguez pudo regresar a Europa con Avellino, pero Atlético Nacional intervino en la negociación y logró convencer al volante de volver a Colombia.

¿Cuándo debuta James con Nacional? | VizzorImage.

James Rodríguez se convirtió en el gran fichaje de la Liga Colombiana para el segundo semestre de 2026. El volante cucuteño firmó por un año con Atlético Nacional, en una apuesta del conjunto antioqueño para volver a pelear por los títulos locales y tener protagonismo en el ámbito internacional.

El ‘10’ ya tuvo sus primeros minutos con la camiseta verdolaga. Su debut se produjo frente a Internacional en Bogotá, cuando ingresó para la segunda parte y participó con una asistencia en el triunfo 3-2. Posteriormente, también sumó minutos ante Llaneros, compromiso que terminó con derrota 2-0 para Nacional en Villavicencio.

James Rodríguez estuvo cerca de regresar a Europa

Antes de concretar su llegada al fútbol colombiano, James atravesó varias semanas de incertidumbre después de finalizar su vínculo con Minnesota United de la MLS. El mediocampista buscaba definir el siguiente paso de su carrera y durante ese periodo apareció la posibilidad de regresar al fútbol europeo.

MÁS INFORMACIÓN: México vs Colombia en vivo: fecha y dónde ver el primer partido del Tri en la era de Rafa Márquez

Uno de los clubes que mostró interés fue el Avellino, equipo de la segunda división italiana. Desde Italia se conoció que las conversaciones avanzaron durante varias semanas e incluso, de acuerdo con el director deportivo del conjunto italiano, hubo una respuesta positiva por parte del entorno del futbolista para avanzar en la operación.

Avellino reveló cómo se cayó el fichaje

En las últimas horas, el director deportivo del Avellino, Marco Aiello, contó detalles de las negociaciones por el colombiano. El dirigente explicó que el interés comenzó a mediados de agosto y que el club italiano llegó a considerar viable la contratación del experimentado volante.

“¿James Rodríguez? La operación comenzó a mediados de agosto. Vimos la disponibilidad para cerrar el trámite. El chico prefería encontrar una liga de primera división, tal vez en Europa o en Sudamérica”, explicó Aiello, quien además señaló que el club tuvo que atender otras necesidades de su plantilla durante el proceso.

Posteriormente, el dirigente aseguró que volvió a reunirse con los representantes de James en Milán y que recibió una señal positiva para avanzar con la transferencia. “Después me reuní de nuevo en Milán con los agentes del colombiano, que había dado luz verde al traspaso. El club estaba dispuesto. Pero al final intervino el Atlético Nacional de Medellín y prefirió quedarse allí en Colombia”, afirmó.

Nacional convenció a James en pocos días

La intervención de Atlético Nacional terminó cambiando el rumbo de las negociaciones. El conjunto antioqueño presentó su proyecto y logró convencer rápidamente al futbolista, quien finalmente decidió regresar al fútbol colombiano para vestir una camiseta que, según sus propias palabras, tiene un significado especial en su carrera.

MÁS INFORMACIÓN: ¡Nueva polémica! Sencia frena el fútbol en El Campín por más de tres semanas

Durante su presentación, James explicó las razones que lo llevaron a elegir al cuadro verdolaga. El jugador aseguró que desde las primeras conversaciones sintió una conexión especial con el proyecto y que la decisión terminó siendo tomada en cuestión de pocos días.

“Para mí es un sueño, desde que hablamos, sentí algo único, me movió fibras”, manifestó el volante, quien también destacó la ambición de Nacional y su deseo personal de volver a competir por títulos.

De esta manera, Atlético Nacional terminó evitando el regreso de James Rodríguez al fútbol europeo, al menos para este semestre, y consiguió concretar uno de los fichajes más importantes del campeonato colombiano. Ahora, el cucuteño afronta el reto de recuperar protagonismo con el conjunto antioqueño y aportar su experiencia en la búsqueda de nuevos títulos.