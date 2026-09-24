Peloteando, en vivo | Jueves 24 de septiembre

La agenda deportiva del día reúne la actualidad del Tricolor, el regreso de Javier Aguirre a España, el inicio de nuevas competencias y la Fórmula 1

Peloteando de Claro Sports presenta este jueves 24 de septiembre toda la información que marca la agenda deportiva internacional. La Selección Mexicana continúa con los preparativos para sus próximos partidos amistosos, aunque el equipo nacional tuvo una modificación en la convocatoria tras la baja por lesión de César Montes. Además, Dagoberto Espinoza se incorporará al grupo dirigido por Rafael Márquez para completar la lista de jugadores disponibles.

En el programa también se hablará de la llegada de Javier Aguirre a España, donde el técnico mexicano reportará con el Valencia para iniciar una nueva etapa en LaLiga. Además, habrá previa de la UEFA Nations League 2026-27, con el análisis de los partidos que marcarán el inicio de la competencia europea, así como los amistosos internacionales que tendrán actividad durante la Fecha FIFA.

La jornada cerrará con el repaso del arranque del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, con lo ocurrido en las primeras prácticas libres en el circuito de Bakú y las novedades de los equipos y pilotos antes de la clasificación y la carrera del fin de semana. Todo esto y más en Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports.

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