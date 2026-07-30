TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy jueves 30 de julio

La emoción de TNA Wrestling Impact llega a Claro Sports con una nueva noche llena de acción sobre el ring

TNA Wrestling Impact regresa con una nueva edición repleta de intensidad, rivalidades en desarrollo y combates de alto impacto. Claro Sports llevará la cobertura de uno de los programas más relevantes de la lucha libre profesional, donde las superestrellas buscarán consolidar su legado dentro del cuadrilátero.

Sigue cada momento a través de la multiplataforma de Claro Sports y no te pierdas los enfrentamientos, los instantes clave y la emoción que caracteriza a TNA Wrestling Impact. Vive la acción en vivo este jueves 30 de julio y disfruta de una transmisión que reúne lo mejor del espectáculo de la lucha libre.

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