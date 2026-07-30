Herediano vs Marathón, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 1, goles y resultado en directo

Los goles, el resultado y las incidencias del debut de ambos equipos.

Herediano vs Marathón, partido en vivo Copa Centroamericana 2026 | Claro Sports

La Copa Centroamericana 2026 pone frente a frente a dos candidatos a pelear por la clasificación. Herediano y Marathón debutan en el torneo con la misión de sumar sus primeros tres puntos en un grupo que promete ser muy competitivo. Sigue aquí el minuto a minuto en vivo, con las alineaciones confirmadas, los goles, las mejores jugadas y todas las incidencias del encuentro desde el inicio hasta el pitazo final.

¿A qué hora juega Herediano vs Marathón y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 30 de julio?

El encuentro entre Herediano y Marathón se disputará el jueves 30 de julio a las 19:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto, en la ciudad de Alajuela, Costa Rica. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Costa Rica y Honduras. Además, el partido entre Herediano y Marathón se podrá ver en vivo en Estados Unidos a través del canal oficial de Concacaf.

Formaciones del Herediano vs Marathón, al momento: así salen al partido de hoy

Ni Herediano ni Marathón cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que José Giacone y Silvio Rudman no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Herediano: a confirmar. DT: José Giacone.

Marathón: a confirmar. DT: Silvio Rudman.

Últimos resultados y antecedentes del Herediano vs Marathón

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Herediano y Marathón a lo largo de su historia de manera oficial.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Herediano vs Marathón

El club más ganador de la Copa Centroamericana de Concacaf es Liga Deportiva Alajuelense, que conquistó las tres primeras ediciones del torneo (2023, 2024 y 2025), convirtiéndose en el único tricampeón de la competencia. En cuanto a los protagonistas de este encuentro, Herediano y Marathón todavía buscan levantar por primera vez el trofeo, por lo que el certamen de 2026 representa una nueva oportunidad para hacer historia a nivel regional.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con la participación de 20 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos y los dos mejores de cada zona avanzan a los cuartos de final. A partir de esa instancia, el torneo se define mediante series de ida y vuelta (cuartos de final, semifinales y final). Además del título regional, la competencia reparte seis cupos para la Copa de Campeones de Concacaf 2027: cuatro para los semifinalistas y dos adicionales a través de una ronda de Play-In.

Te puede interesar –