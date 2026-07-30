Nairo Quintana encabeza la lista de colombianos que afrontarán la exigente Clásica de San Sebastián

Cinco ciclistas colombianos representarán al país en la Clásica de San Sebastián 2026.

Nairo Quintana, ciclista | LUCA BETTINI / AFP.

La temporada del ciclismo de un día continúa con una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional. Este sábado 1 de agosto se disputará la edición 45 de la Clásica de San Sebastián, competencia que reunirá a varias de las principales figuras del pelotón mundial y que contará con una destacada presencia colombiana. En total serán cinco los corredores nacionales que buscarán protagonismo en las carreteras del País Vasco.

Diego Pescador lidera la participación colombiana

Entre los representantes del país sobresale el joven quindiano Diego Fernando Pescador Castro (Movistar Team), una de las grandes promesas del ciclismo colombiano. Junto a él estarán el experimentado Nairo Quintana (Movistar Team), el boyacense Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora-Hansgrohe), el “Grillito” Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) y el zipaquireño Brandon Smith Rivera (Netcompany INEOS), quienes intentarán dejar en alto el nombre de Colombia en una carrera de máxima exigencia.

Evenepoel quiere hacer historia en San Sebastián

El gran favorito para quedarse con la victoria es el belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe), quien llega motivado tras finalizar como subcampeón del Tour de Francia, competencia conquistada por quinta ocasión consecutiva por el esloveno Tadej Pogacar. El campeón olímpico ya sabe lo que es ganar en San Sebastián, pues se impuso en las ediciones de 2019, 2022 y 2023.

En caso de conquistar una cuarta victoria, Evenepoel se convertirá en el máximo ganador de la historia de la prueba, superando al español Marino Lejarreta, quien también suma tres títulos (1981, 1982 y 1987). Además, el pelotón contará con otros excampeones como el francés Julian Alaphilippe y el suizo Marc Hirschi, ambos del Tudor Pro Cycling Team y protagonistas de la edición de 2024.

Un recorrido diseñado para los mejores escaladores

La representación suramericana también tendrá al ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team XRG) y al uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), quien atraviesa un gran momento tras conquistar consecutivamente la Clásica de Ordizia y la Clásica Castilla y León el pasado fin de semana.

La edición 45 de la Clásica de San Sebastián tendrá un recorrido de 221,1 kilómetros y conservará la esencia que la ha convertido en una de las carreras de un día más importantes del mundo. El pelotón afrontará siete puertos puntuables y más de 4.150 metros de desnivel positivo, un exigente trazado que pondrá a prueba a los mejores escaladores y corredores más completos del ciclismo internacional.

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